Es hora de recuperar la salud: Liam Gallagher

Foto: Archivo

Miami, Florida.- Liam Gallagher se dijo listo para enfrentar la realidad luego de batallar con diversos problemas de salud que le atrajeron los excesos en alcohol y cigarrillos.

En una reciente entrevista con el diario británico The Sun, el ex integrante de Oasis reveló que está enfocado en recuperarse lo mejor posible, después de darse cuenta de los resultados fatídicos que le causaron las adicciones al alcohol y cigarrillos.

"Tienes que deshacer todo el mal trabajo que has hecho al perder la cabeza y todo eso. Es hora de deshacerlo todo y volver a la realidad. Todas esas cosas que pensabas que eran geniales al principio no lo son... por eso es hora de recuperar la salud.

"A medida que envejeces, la vida es preciosa, ¿sabes a qué me refiero? Cuando eres más joven no te importa. Pero a medida que envejeces, te acercas al lugar al que debes ir".

El cantautor británico añadió que la idea de envejecer no es de su gusto, pues hay ocasiones en que registra días malos.

"Tengo días en los que estoy hablando de todo y luego tengo días en los que simplemente digo: 'Esto es una mierda'. Así es la vida, ¿sabes a qué me refiero? Aunque lo tengo todo, quiero decir, simplemente no es suficiente. A veces sólo quiero respuestas en el momento sobre: ¿adónde vamos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo? Pero simplemente no es posible", dijo.

Entre las medidas que está tomando para volver a su realidad deseada están el levantarse temprano y reflexionar sobre su día.

"Pero aparte de eso, soy un tipo bastante despreocupado. Me encanta levantarme temprano en la mañana. Hacia las seis o siete empiezo a quedarme dormido. Pero me levanto temprano a las cuatro de la mañana... ¡vamos! Simplemente siéntate al final de la cama y piensa. Yo soy un pensador".

Gallagher compartió en los últimos años sus batallas contra la artritis, trastorno que desarrolló por un problema de tiroides, y por el que tuvo que someterse a una cirugía de cadera.

"Mis caderas fueron suministradas. Tengo una terrible artritis. Fui a que me revisaran y tengo los huesos destrozados. No puedo dormir por la noche por el dolor. Estoy dando vueltas y vueltas. Así que estoy tomando pastillas para dormir a base de hierbas y me han salvado la vida. Definitivamente estoy en una caída. Pero todos vamos a morir, ¿no?", comentó.

Liam Gallagher prefiere 'enriquecerse' con la música

Actualmente, el músico se encuentra de gira con el guitarrista John Squire, con quien recientemente lanzó un álbum de estudio, tras disputas con la banda Oasis y su hermano Noel Gallagher.

"Estuve cuatro años alejado de la música y fue jodidamente horrible. Necesito estar cerca de esto. Necesito estar cantando. Y no me preocupan las malditas riquezas que trae.

"La riqueza es cantarlo y hacerlo, estar rodeado de buenos músicos. Eso es adictivo", añadió.

Liam dejó a un lado el tema sobre el pleito con su hermano, aclarando que "no hay nada nuevo que informar. Todavía no es tan genial como yo".