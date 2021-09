Es Joaquín Cosío un villano de buen corazón

Reforma Reforma Reforma Reforma

Real de Catorce.- Con su cara de maleante, como dice que tiene, a Joaquín Cosío le caen "como anillo al dedo" los personajes de villano, pero detrás de lo que el público ve en sus películas, el actor es un malo muy bueno.

Durante un día de descanso del rodaje ¡Que Viva México!, la nueva película del director Luis Estrada que se filma en Real de Catorce, el actor de 58 años, en actitud amable, paciente y sumamente sencilla, se tomó fotos con cientos de personas.

Desde hace un mes, el originario de Tepic está en este pueblo junto a Ana Martín, Damián Alcázar, Poncho Herrera y Angelina Peláez, rodando la cinta para Netflix.

"Ha sido una estancia estupenda, estamos muy a gusto y por fortuna nos faltan cuatro semanas y aquí andaremos. Ya tenemos aquí un buen rato", dijo Cosío, quien estaba sentado en la terraza del hotel Mesón de la Abundancia, ubicado en una área concurrida.

"Vaya que es bonito (Real de Catorce), vine a filmar la nueva película de Luis Estrada, el que hizo El Infierno. Y estoy muy a gusto, muy contento".

Y sí que se le vio contento porque durante las más de seis horas que disfrutó de la tarde-noche comiendo, botaneando pistaches, tomando tequila y cerveza, el famoso "Cochiloco" de la película El Infierno, accedió a tomarse fotos con todos los que se lo solicitaron.

El actor no tuvo problema en exponerse ante los turistas y feligreses que especialmente en estos días visitan este poblado potosino debido a las fiestas patronales.

Respecto a su papel en ¡Que Viva México! fue reservado, sólo dejó ver que será el villano de la historia.

"Ya sabe, con esta cara nada más puedo hacer puro maleante. (Aquí) soy un maleante más", señaló el histrión, quien interpreta al militar Mateo Suárez en la recién estrenada cinta El Escuadrón Suicida.

¡Que Viva México! cuestiona los valores, anhelos y la cultura del País enmarcado en la familia.

Luis Estrada le ha entregado al cine cintas como La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta.

"Esta es de las típicas historias de Luis, donde hay una familia con todos los problemas y conflictos que hay entre ella, la violencia que aparece de pronto, la ambición. Los problemas que Luis retrata constantemente y con los cuales hace siempre una crítica muy aguda en sus películas", añadió Cosío.

Hace muchos años, recordó, le tocó trabajar en Real de Catorce, aunque esta es la primera vez que lo hace en una película más ambiciosa en términos creativos, de producción y de reparto.

"Ha sido muy buena mi estancia, estoy contentísimo. De aquí me voy a República Dominicana a trabajar, pero ahí si no puedo decir demasiado porque se me ceba. Mi carrera sigue adelante y eso me tiene muy contento", añadió el actor, quien en la serie Narcos: México interpreta a Don Neto.