Es Karol G imparable

Ciudad de México.- Con su primer álbum, Unstoppable, Karol G obtuvo el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2018, pero no fue hasta su segunda producción, Ocean, cuando la colombiana pudo definirse finalmente a sí misma.

"Ocean fue mi reto personal. Cuando hice mi primer álbum escribí las canciones, pero me esforzaba mucho en hacer que las cosas encajaran. Después gané el Grammy y me sacudió, no esperaba esa respuesta.

"Este es un álbum que fui a escribir a una isla. Llegué con mi disquera y les dije: 'no sé si funcione o no, pero este es el álbum de Karol G', porque expresa cómo me siento actualmente con mi vida", aseguró la artista.

Con esta producción, que lanzó apenas en mayo, la intérprete de 28 años se presentó por primera vez en solitario en México, la noche de este martes en el Pepsi Center WTC, con su Ocean Tour.

"Esta gira es distinta, porque digamos que es el reconocimiento a mis años de trabajar y de venir a promover mi música. Hay mucha gente y todos los días revisaba cuántos boletos se habían vendido.

"Esto ha sido todo un éxito y es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, la respuesta de la gente ha sido increíble. ¡México, los amo y estoy muy agradecida!", expresó en entrevista.

Sobre la polémica que se desató este año en el Latin Grammy por la escasa presencia del género urbano en la ceremonia, Carolina Giraldo Navarro (su nombre real) dejó en claro su postura.

"Creo que la gente tomó lo del Grammy por el lado que no era y algunos no nos supimos expresar. Estoy muy agradecida y lo único que queremos es un poquito más de inclusión para el género urbano.

"Nos tienen catalogados solamente en dos categorías. Qué lindo sería que nuestras composiciones también pudieran estar en Mejor Canción o Álbum del Año. De ahí vino mi iniciativa de participar (en la charla)".