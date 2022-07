Es Lila Downs su musa

La artista de fama internacional Lila Downs, quien ha llevado la música y el folclor de México por todo el Mundo con gran destreza colorido y orgullo es la musa del diseñador chihuahuense Miguel Ángel Carrillo, y fue en el marco de las Jornadas Villistas 2022, que la artista se presentó el pasado 21 de julio, portando una de las prendas creadas por él.

En entrevista para El Diario, el diseñador de trajes típicos mexicanos estilizados, que por medio de ellos transmite la magia de México, compartió su alegría de poder saludar a Downs y obsequiarle un traje estilizado basado en la cultura rarámuri.

“Soy un gran admirador de la música de Lila, fiel seguidor, me encanta, tanto así que la mayoría de mis piezas a la hora que nacen siempre está acompañada de la música de ella, así que cada vez que elaboro un traje su música está presente, y como a ella le gustan nuestras tradiciones mexicanas, se siente orgullosa de ellas, es así que me nace la idea de realizarle un traje estilizado basado en la cultura rarámuri”, contó emocionado Miguel Ángel.

Su obra artesanal

Refirió que el traje comenzó a crearlo desde hace dos meses, “cuando me surge esta idea de hacerle una prenda a Lila, pensé en contactar a su manager para hacerle llegar este obsequio y hay una canción que se llama ‘El son del chile frito’ me gusta mucho y realice un tocado inspirado en ese tema, con todos los chiles que existen”.

Artista agradecida

“Cuando llegamos al ensayo en el foro villista, fue donde se me dio la oportunidad de entregarle el traje en persona, quede maravillado con el ensayo, luego llegue con ella, me presente, me comentó que ya había escuchado de mí y conocía mi trabajo, al abrir su regalo me dijo inmediatamente le ayudara a ponérselo, le gusto mucho, se quedó fascinada y contenta con la explicación que le di sobre el traje el cual está hecho a mano y el significado, me expreso agradecimiento y que le gusto mucho”, comentó.

Que le aporta esta experiencia

El ver que la artista Lila Downs portará un traje ha sido algo muy especial para el diseñador chihuahuense de 40 años.

“Para mí es una alegría muy grande al verla salir al escenario, todo me esperaba menos verla portando mi traje, fue un regalo más bien para mí, porque se lo midió y todo en el ensayo, pero cuando veo que sale portando mi traje fue increíble, dentro de mi decía ‘Miguel mira lo que has logrado’, sin duda cuando alguien se propone algo se logra, si le dedicas tiempo, amor, alma, ese es el resultado, estoy feliz de verla lucir uno de mis trajes y no se lo quito en toda la noche, dio el concierto entero con ese traje, aun cuando termino el concierto salió a firmar autógrafos y tomarse fotos con el vestido, una persona de su equipo de trabajo me comento que Lila estaba fascinada con mi traje”

“Otro de los detalles que me encantaron es que durante su concierto, me presentó ante su público como el diseñador del traje que portó esa noche y me agradece y me dedica una canción, así que yo feliz de ese gesto tan hermoso de su parte y de todo su equipo de trabajo que se portaron increíble”, puntualizó.

Conócelo

Miguel Ángel Carrillo

De Chihuahua, Chihuahua

40 años

Frase favorita: ‘El mundo es de los audaces’

