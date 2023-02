Es Maribel Guardia conductora de nuevo Talk Show

José Luis Ramírez / Agencia Reforma / La actriz Maribel Guardia fue presentada como conductora de 'Esto Ya es Personal', el nuevo Talk Show de Unicable

Ciudad de México.— Maribel Guardia fue presentada a los medios de comunicación como la nueva conductora del Talk Show de Unicable, Esto Ya es Personal.

El productor Alexis Núñez destacó los pormenores de la elección de la actriz para el programa donde invitados expondrán y debatirán sus puntos de vista sobre un conflicto que les afecta personalmente.

"Estamos muy orgullosos de tener a Maribel, Unicable es una fábrica de Talk Shows, tenemos las mejores conductoras en español y que a ese grupo se integre Maribel es la cereza del pastel.

"Es una de las personas con la que es más fácil trabajar, tiene un corazón maravilloso para atender los casos que se van presentando, partiendo de su experiencia le aporta algo al programa demasiado especial", confesó Núñez.

Acompañada por especialistas, la intérprete de "Tú Y Yo" buscará orientar a los participantes para encontrar la mejor solución.

"Es un formato de contacto humano que es lo que a mí me gusta, me encanta escuchar a las personas, creo que este programa me lo va a permitir, a mí me encanta cuando la gente me cuenta sus problemas, siempre soy de las que mete su cuchara y opino y los aconsejo, así que me cae muy a modo este programa", sostuvo la actriz.

Esto Ya es Personal se transmitirá de lunes a viernes, a partir del 6 de febrero, a las 19:00 horas por Unicable y abordará diversos temas de la vida cotidiana, como infidelidades en la relación de pareja, problemas con las suegras, traiciones y más.

"Lo interesante del programa no es lo que ocurre aquí, es lo que pasa en la casa porque la gente se da cuenta de que todo el mundo tiene problemas y comienzan a entender que si no hay discusión no hay solución", agregó el productor.

El programa representa para la costarricense de 63 años una nueva faceta en su carrera artística y la primera vez conducirá su propio programa.

"Algo que me ha mantenido vigente es que siempre me he abierto varias ventanas, he sido conductora, cantante, he hecho teatro musical, y eso me ha mantenido con públicos diferentes que al final se ha hecho una gran gama, por eso veo esto como una gran oportunidad", señaló.

La también cantante aseguró que no pretende ser una psicóloga para quien se presente a exponer sus problemas pero sí servir de guía de acuerdo a su experiencia.

"Ningún tema me asusta, yo me he echado a llorar con ellos, porque en el momento sacas la emoción de lo que ellos están viviendo. No seré una psicóloga, yo aconsejo de acuerdo a mi experiencia y lo que yo he vivido", comentó.

Guardia afirmó que no ve como competencia a programas similares como los que conducen Laura Bozzo o Rocío Sánchez Azuara, donde la gente también expone los problemas de la vida diaria.

"Ellas son unas reinas, en el caso de Laura, ella es mi amiga y la quiero mucho. Creo que tengo mucho que aprenderles pero prefiero no ver lo que ellas hacen porque quiero ser yo y no inspirarme en ninguna aunque sé que son unas diosas y espero tener la suerte que ellas han tenido", remató.