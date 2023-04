Es Salma Hayek 'muy generosa' con el elenco 'Quiero Tu Vida'

En su faceta de productora de la película Quiero Tu Vida, Salma Hayek Pinault estuvo al pendiente de los detalles de la filmación y estuvo al tanto del elenco, según los actores del filme.

Bárbara de Regil, Zuria Vega, Erick Elías, Jesús Zavala y Natalia Téllez comentaron que la mexicana nominada al Óscar por Frida fue súper considerada con ellos.

"Hicimos una lectura de guion, ya previo a los ensayos, con todos, y de pronto nos dicen que ella está con nosotros (de manera virtual) y nos hizo muchos comentarios, se portó muy generosa, muy atenta, fue un encanto de persona", dijo Téllez.

"Me sorprendió esa parte de que siendo productora, sí estuvo muy al pendiente, fue muy, muy atenta y bueno, en un momento me dijo: 'Luego me pasas unas rutinas de ejercicios'", apuntó De Regil.

Hoy, en la premier y alfombra verde del largometraje dirigido por Jorge Colón y que se estrenará en ViX+ la próxima semana, también desfilaron Moisés Arizmendi, Carlos Ponce, Karina Banda y María León.

"Es una película que me gustó mucho porque habla de las personas que sueñan con tener otra vida, con hacer otras cosas, y no aprecian lo que tienen.

"Vivimos en la época en la que queremos tener la vida que existe en redes sociales, la que presume el otro, la que todo tiene que ver con comparativos y no pensamos en lo afortunados que somos de muchas cosas", compartió Vega.

Quiero Tu Vida retrata a Nico (Erick Elías), un futbolista estrella cuya prometedora carrera llega a su fin repentinamente cuando sufre una lesión y lo lleva al olvido. Ocho años más tarde, todo amargado y frustrado, fantasea con la vida que no tiene y de pronto un universo mágico se le aparece y lo que sueña, se le cumple.