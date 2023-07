Es Shakira la máxima ganadora de los Premios Juventud

CDMX.- Esta noche, Shakira se llenó de gloria al convertirse en la máxima ganadora de los Premios Juventud, celebrados en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

La intérprete de 'Moscas en la Casa' se llevó ocho galardones en las categorías a Artista Femenina, Girl Power, Mejor Canción Para Mi Ex, Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Colab Pop/Urbano, Mejor Urban Track, Social Dance Challenge y Tropical Mix.

"Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad es que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad.

"Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser una mejor música, mejor artista y si se puede también una mejor persona", dijo la barranquillera.

Igualmente, fue honrada con el reconocimiento Agente de Cambio, por su labor filantrópica enfocada en la educación y nutrición de los niños, en las artes y las causas hacia el empoderamiento femenino.

"Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre, lugares donde se discrimina por su preferencia sexual, color de piel o por su clase social, es un mundo imperfecto, pero que está en constante cambio", reflexionó.

La cantante, de 46 años, no desfiló por la alfombra roja del evento, pero acudió a la gala con sus dos hijos Sasha y Milan.

Aunque Shakira sigue cosechando éxitos en su carrera, esta mañana recibió una noticia agridulce por parte de un juzgado de Barcelona, donde le informaron que abrirán una nueva investigación en su contra por irregularidades fiscales.