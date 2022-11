¡Es tiempo de leer! Un dúo dinámico

El Diario El Diario

Ciudad de México.- “Niños de sol” es una obra literaria de los escritores Alejandrino Escalona y Omar Díaz, que está lleno de cuentos inéditos y color que sin duda captará la atención de no sólo para chicos y grandes, un libro que los llevará a disfrutar de escenas fantásticas y de echar a volar la imaginación. Así lo dieron a conocer los autores, en entrevista para El Diario, quienes compartieron cómo surgió este proyecto.

“Surge con el propósito de fomentar la lectura, es un libro muy completo el cual también contiene un glosario para que enriquezca su vocabulario, también un espacio para que los niños escriban su propio cuento y ponga sus datos como escritor, sean sus primeros pasos hacia este camino como escritores, es un proyecto muy noble que busca fomentar la escritura y lectura”, dijeron.

Un libro con identidad nacional

Refirieron que fueron alrededor de cinco años que les llevó realizar esta obra literaria con identidad nacional, el cual contiene 18 cuentos originales como: “Los cochinitos come lobos”, “Hielito y sus hijas”, “Los brazos de papá”, “Cristi la bella Sirena” entre otros más, cada uno de ellos cuenta con un tema muy específico, con un bonito mensaje para los pequeños y contribuir para que los niños lean.

“Las ilustraciones que contiene el cuento son de una artista de Oaxaca, Montserrat Turquesa, nos llamó mucho la atención su arte y la invitamos a ser parte de este proyecto, cada historia lleva su ilustración. Queremos que los niños imaginen y aprendan, cuidamos cada detalle del libro para que los infantes se enriquezcan de cultura.

Disponible en Amazon

Los autores se mostraron muy emocionados de saber que su libro se encuentra disponible a nivel mundial mediante la plataforma Amazon, esto gracias a su participación en el Premio Literario Kindle Storyteller 2022, quedando clasificado el libro “Niños de sol” con cinco estrellas a través de Amazon.

“Estuvimos participando y sabemos que estuvimos a punto de ganar, y aunque nuestro libro no ganó, nos llenó de euforia y alegría el haber estado compitiendo con más de dos mil libros, pero nos sirvió mucho, porque lo tuvimos listo con la calidad que exigía un premio mundial como este, y ahorita nuestro libro está dentro de esta plataforma en la versión ebook y en la versión pasta blanda en Amazon y la próxima semana estará disponible en pasta dura”.

“Nos llena de alegría el saber que lanzamos el libro mundialmente a través de Amazon, y ver que adquieren el libro países como Holanda, Alemania, Canadá y Estados Unidos, así que el imaginarnos que papás, algún abuelito, le estén leyendo cuentos a sus hijos o nietos, o los mismos niños estén leyendo un libro que nació de nuestra imaginación, es una satisfacción inmensa”, aseveraron.

Compartieron que la unión de talentos entre los escritores Alejandrino Escalona de 70 años y Omar Díaz de 37 años, se dio gracias a que el maestro Alejandrino daba cursos de literatura y redacción, fue entonces que Omar tomó los cursos con él.

“Para ser escritor hay que ser lector, si no eres lector asiduo y apasionado, no se puede ser escritor, entonces Omar cumplió con todos los requisitos que le ponía y fue como nos unimos a crear este libro de cuentos, esto es guiarlo para que me rebase”, expresó el maestro Alejandrino.

“Niños de sol” es lectura para niños que puede compartirse con los grandes; aquí se insiste en encontrar lectores que mantengan el hábito como un ejercicio de vida. Si aceptamos que leer nos hace crecer, aceptemos leer.