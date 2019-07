Es un Rey eterno

Los Ángeles.- Las relaciones que se forjan al trabajar en una película duran para toda la vida y más en proyectos como El Rey León.

Parte del elenco de la cinta, su compositor Hans Zimmer y el director Jon Favreau se reunieron con prensa de todo el mundo ayer en el Hotel Montage en Beverly Hills, un día después de la premier mundial de la cinta, que llega a México el 19 de julio.

La gran ausente de la tarde fue Beyoncé, quien si acudió el martes a la función, pero no hizo promoción ayer.

La manera de trabajar durante tres años en la versión "live action" hizo que el elenco se uniera y se sintiera relajado.

"Fue un brinco de fe. En muchos casos regresaban a grabar una y otra vez las voces. Eso permitía probar cosas. Sobre todo de comedia", bromeó Favreau.

El cineasta dijo que aprendió mucho de su experiencia en El Libro de la Selva para crear el universo de El Rey León, una versión real que llega a la pantalla 25 años después del clásico animado.

"Es una película hecha a mano. Todo se construye desde cero. Tenemos un gran equipo", aseguró.

Y aclaró que no es que grabaran sus participaciones aparte y se juntaron para la premier. "Son colaboradores", afirmó.

La manera de trabajar fue similar a la de una obra de teatro y por eso los actores se sienten relajados entre sí en el evento ante los medios.

Los actores probaban los diálogos y buscaban descubrir los personajes y de ahí salió la relación entre ellos.

Así lo sintió Billy Eichner, que interpreta a Timón junto al Pumba de Seth Rogen.

"Apenas la vi anoche y quedé sorprendido del resultado", aseguró.

El trabajar como en teatro ayudó a la actriz Florence Kasumba, quien ya había interpretado a Shenzi en el musical en Alemania.

"En el teatro las hienas son tontas y divertidas y acá son más serias y peligrosas. Tuvimos la libertad de probar cosas", subrayó la actriz que también participó en Pantera Negra.

Otra de las actrices que viene del musical es Shahadi Wright Joseph, quien interpretó a Nala joven en Broadway y en la película.

"Donde vi la diferencia es que en Broadway todo es más estructurado. Hay que seguir direcciones. Y acá Jon nos dio libertades para hacerlo divertido", sostuvo.

Donald Glover, quien interpreta a Simba adulto, llevó a su hijo a la función sin decirle de su participación.

"Enloqueció. Es su película favorita. Se refería a ella como la película de Beyoncé y ya en la proyección dijo 'papá está también", contó entre risas.

Brinda Beyoncé regalo sonoro...

Además de poner voz al personaje de Nala, Beyoncé participa en la banda sonora de Hans Zimmer y Jon Favreau con la canción "Can You Feel The Love Tonight", a dúo con Donald Glover (Childish Gambino).

Y por si fuera poco, Beyoncé es comisaria, produce y forma parte de una segunda banda sonora inspirada en el filme que llevará por título The Lion King: The Gift y que verá la luz el 18 de julio.

El primer sencillo, "Spirit", también estará incluido en la película.

El álbum supone toda una oda musical a la historia clásica de la película de Disney. En su banda sonora, Beyoncé reúne a algunos de los artistas africanos más talentosos e importantes de la actualidad, con los que rinde tributo a la legendaria película y ayuda a difundir el auténtico sonido de la música africana al mundo.

"Quería hacer algo más que encontrar una colección de canciones inspiradas en la película. Es una mezcla de géneros y colaboraciones con influencias de todo, desde R&B a pop, hip hop y afro beat", planteó la estadounidense.

Y añade: "Cada una de las canciones se escribió para reflejar la narración y que el oyente pueda imaginar su propia película mientras escucha esta nueva interpretación. Era importante que la música fuera interpretada no solo por artistas interesantes, sino que contara con los mejores productores africanos. La autenticidad y el corazón han sido importantes para mí".