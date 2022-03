Escena eliminada de No Way Home confirma regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Ciudad de México.- La escena del final de Spider-Man: No Way Home en la que Andrew Garfield y Tobey Maguire se despiden de Tom Holland para regresar a sus realidades pudo ser muy distinta de la versión estrenada en cines. Y es que, una secuencia alternativa del filme contenía una conversación que abría la puerta a un futuro reencuentro entre las tres encarnaciones de Peter Parker.

Según informa de The Direct, dentro del jugoso contenido extra que incorpora la edición en Blu-ray del filme de Sony Pictures, se incluye un video de detrás de las cámaras que revela al Spider-Man de Tom Holland pronunciado unas palabras muy diferentes a la versión estrenada en cines.

En la escena original, el Spider-Man de Tom Holland dice la frase "supongo que nos veremos", mientras que en la versión eliminada dice “Los veré luego". Un anuncio al que el Peter Parker de Garfield responde añadiendo "Ya sabes dónde encontrarnos", cambiando por completo el significado de sus palabras y reafirmando así su posible futuro regreso a la franquicia arácnida... ya dentro del Multiverso Marvel.

Dirigida por Jon Watts y protagonizada, además de por los mencionados Holland, Garfield y Maguire, por Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Alfred Molina (Doctor Octopus), Willem Dafoe (Duende Verde), Marisa Tomei (May) y Jamie Foxx (Electro), Spider-Man: No Way Home ha arrasado en las taquillas de todo el mundo, rozando ya casi los 1.900 millones de dólares.

Mientras, los fans del spiderverso podrán retomar sus aventuras el próximo 1 de abril con el spin-off de Morbius, protagonizado por Jared Leto como el científico Michael Morbius, uno de los enemigos y, ocasionalmente aliado, más extraños de Spider-Man.