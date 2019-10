Escúchalo “Por Favor”

Chihuahua.- El cantautor regiomontano Humbe estuvo de visita en esta ciudad y durante su estadía no perdió la oportunidad de visitar esta casa editora y por este medio poder saludar a los lectores y además invitar a todo el público a que escuchen “Por Favor” su más reciente sencillo que va de la mano con un video clip, tema que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Humbe se encuentra subiendo como la espuma, pues su proyecto musical va viento en popa, gracias a su perseverancia, con la sencillez que lo caracteriza platicó en entrevista para El Diario sobre todo este proceso que ha vivido para dar a conocer su música:

“Estoy feliz, porque este nuevo sencillo está dando muy buena respuesta, estoy disfrutando aún del proceso, gracias a Dios cuento con el apoyo de toda mi familia como siempre, es mi respaldo y por supuesto mis fans lo cual agradezco infinitamente”, expresó el cantante emocionado.

El intérprete de “Ganas de Verte” cuenta con raíces chihuahuenses ya que su mamá es oriunda del estado grande, desde pequeño este joven cantante le fue inculcada la música y desde entonces canta, compone y toca diversos instrumentos, quien sin duda con sus grandes cualidades llegará hasta donde el mismo se lo proponga, pero Humbe sabe que este camino de la música no es nada sencillo por lo que comentó que ha sido lo más complicado para llegar hasta este momento de su carrera:

“Sinceramente el proceso ha sido increíble y disfrutó cada momento, no urge acelerar el proceso, me gusta vivir cada etapa al máximo y al estar en un punto más avanzado, recordar todo lo que me ha costado, el ver mi crecimiento como artista seguir vigente sobre todo”, comentó.

Cada día vive experiencias inolvidables en su carrera musical y relató sobre este nuevo sencillo denominado “Por Favor” que es una canción de su autoría: “El video clip lo grabe en Monterrey, Nuevo León, en una carretera que fue la misma donde grabe el tema “Ganas de verte”, y fue muy especial porque es un mensaje como de crecimiento, es una canción para dedicar a esa persona que es amor de tu vida, la compusimos junto con los compositores Stefano Vieni y Efra Ardila, fue una canción que nació rápido ya que los tres sin duda traíamos el mismo chip de enamoramiento (dijo sonriendo), y la verdad fue algo muy satisfactorio ver el resultado”, comento.

Humbe además se mantiene muy activo en redes sociales, donde tiene un trato más directo con sus fans quienes han apoyado al cantante desde sus inicios, al igual que toda su familia quienes siempre están apoyándolo en todos sus proyectos y eso ha sido sin duda fundamental para forjar una carrera solida.

Proyectos:

“Espero pronto estar presentando lo más nuevo aquí en Chihuahua, por lo pronto sigan pendientes de mis redes sociales que estaré lanzando todos los temas de mi EP y el 21 de este mes estaré lanzando mí nuevo próximo sencillo que se llama “Confieso” y vienen muchos proyectos nuevos de hecho el 22 de noviembre estaré cantando en el evento de Billboard Music en CDMX, así como también en las Lunas del Auditorio Nacional, entre otros eventos muy padres donde llevare mi música”, dijo.

“Les pido “Por favor” que escuchen mi nuevo tema, los invito a visitar mis redes sociales gracias por todo el apoyo a toda mi gente de Chihuahua, espero verlos muy pronto”, concluyó.

El talentoso y carismático cantante, continúa siendo tendencia en las redes sociales y muy apoyado por sus clubes de fans y nuevos seguidores.

Para conocer su música se puede descargar por Spotify, i Tunes, Youtube y demás plataformas digitales además de seguirlo por sus redes sociales como:

facebook.com/humbeoficial

Twitter: @humberdz

instagram.com/humberdz