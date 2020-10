Esmeralda Pimentel presenta en streaming 'Los vuelos solitarios'

Ciudad de México

Los fracasos amorosos, profesionales y familiares forman parte del trayecto de Silvestre, quien los repasa detenidamente hasta que un evento cambia su vida y la hace confrontarse consigo misma en un viaje al lado de su hermana.

Esta historia planteada en el monólogo de humor negro Los vuelos solitarios, protagonizada por Esmeralda Pimentel, se abrió un espacio en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, primero con una función presencial y hoy, 17 de octubre, con una función vía streaming.

"Silvestre es un personaje entrañable porque es incapaz de mentir y no sabe cómo expresar su emocionalidad mejor que un costal de papas, así como ella lo dice. Se siente desplazada en la época actual por la corrección política y hace una crítica a la simulación de la preocupación de estas cosas ecológicas, globales. Es una mujer muy honesta, quien al ir relatando su vida, atando cabos y descubriendo los secretos de la historia de sus padres, al darse cuenta que hay una parte de ella que está repitiendo esa historia, decide contarse otra.

"La obra nos invita a atrevernos a escuchar la historia que nos hemos estado contando y a inventarnos otra distinta. Es muy esperanzadora porque habla de recuperar la capacidad de creer, más en estos momentos en los que hay tanta desinformación, en los que la sociedad están tan polarizada, dolida, dañada. Es importante recuperar las ganas y posibilidad de creer e ir, innegociablemente, por aquello que uno ama, que nos puede llegar a aterrar, pero arriesgarse a hacerlo”, expresó Esmeralda Pimentel en conferencia de prensa virtual.

La actriz destacó que su regreso a los escenarios, con esta obra, ha cobrado una nueva dimensión y que el proceso creativo ha sido gozoso.

"Ahora que con esta pandemia se cerró la posibilidad de hacer teatro, o que cambia la manera de hacer las cosas, de hacer arte, cuando me ofrecen esta posibilidad de hacerlo, no la pude rechazar y mucho menos al lado de Adrián (Vázquez), un actor, dramaturgo y director al que he admirado desde la primera vez que vi su trabajo. El proceso ha sido de mucho rigor y disciplina. Me recuerda mucho a la Esmeralda estudiante que se enamoró hace muchos años de esta vocación, justamente por ese rigor. Me está enseñando a escuchar a la actriz, a los personajes y al público”, dijo.

Pimentel se cortó el cabello tras leer la obra por vez primera, pues sintió la necesidad de despojarse de él para Silvestre.

"Desde el momento en el que lo corté y regresé a leer el texto empecé a identificarme más con Silvestre. Supe que era la decisión correcta; de vulnerarme. Es una cuestión muy personal también, de cómo me relaciono con mi feminidad y con el mundo, cómo lo entiendo a partir de no tener pelo. Pareciera algo superficial, pero estamos en una sociedad en la que se juzga mucho a las mujeres con el cabello corto. He recibido una cantidad de juicios y comentarios que me parecen un tanto graciosos. Silvestre hace suya esta característica de tener el cabello corto. Habla de su valentía y su seguridad”, acotó.

De acuerdo a su director, Adrián Vázquez, Los vuelos solitarios apela a los fundamentos esenciales de la teatralidad, con una actriz capaz de potencializar una historia en donde convergen muchos personajes y se muestran diferentes atmósferas.

"Es una obra que nos hace reflexionar de manera profunda acerca de este espacio vital y de esta manera de concebir el mundo desde un punto de vista muy femenino, actual y arraigado en la problemática que conlleva habitar un país y una época como éstas. Silvestre nos demuestra, con mucho optimismo e ironía, estas ganas de habitar el mundo, de vivirlo, pero también de tomar conciencia acerca del momento de vida sobre el cual pasamos. Me parece un espectáculo muy esperanzador, con una comedia sin concesiones, que invita a reconciliamos como humanos”, señaló Vázquez.

UNA FRASE

"Tener el privilegio de estar parada ahí (en el Teatro de la Ciudad) contando esta historia, en este momento histórico y yo sola ahí con estos personajes, es un sueño hecho realidad.”

ESMERALDA PIMENTEL

PARA VERLA

Los vuelos solitarios

Director: Adrián Vázquez.

Con Esmeralda Pimentel.

Función vía streaming: Sábado 17 octubre, 2020. 19:00 horas.

Costo: 230 pesos por conexión. Vía La Teatrería.

Fuente: www.excelsior.com.mx