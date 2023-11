Esmeralda Pimentel revela cómo dejó las drogas

Tomada de Internet / Actriz Esmeralda Pimentel

La famosa actriz Esmeralda Pimentel reveló que fue adicta a las drogas, lo que le causó problemas, pero que logró dejarlas.

De acuerdo con Univisión, ella superó las drogas, en parte por su economía.

"Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo", dijo.

Aclaró que es una persona muy tajante, por lo que ni siquiera fue gradual, las dejó de un momento a otro.

Pimentel aseguró que al consumir drogas "sentía que conectaba con lo divino".

La actriz de 34 años en algún momento pensó en el suicidio, pero ahora se considera una persona muy afortunada, pues logró superar esos momentos oscuros en su vida.