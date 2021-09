Gabriel Avila

Patio Magenta es un espacio de arte y cultura independiente que nace con el propósito de contribuir al desarrollo, promoción y reflexión de la producción artística realizada en Chihuahua, además busca crear un vínculo que permita acercar a la sociedad a las manifestaciones de artísticas con el fin de promover y apoyar el talento.

Su fundadora

Este espacio fue fundado hace cuatro años por Adriana Lara quien es egresada Centro de Educación Artística (CEDART) David Alfaro Siqueiros, y quien hizo su especialidad en la Universidad Autónoma de Chihuahua, es pintora y cuenta con 15 años de trayectoria, después emigró a Xalapa, Veracruz, donde estuvo viviendo cinco años en el ámbito cultural, después regresó a su tierra natal e inició su labor como docente de artes y fundó un lugar amplio y acogedor, donde las paredes las adorna con sus obras pictóricas.

“Tengo 10 años de trayectoria en la docencia y hace cuatro años comencé con Patio Magenta es un espacio autogestivo, se ha dado todo de manera natural, realmente no tenía la idea de llevar a cabo este espacio, pero al abrir las puertas con mi espacio, la misma comunidad artística me lo fue pidiendo y cuando inicio la primera edición del ‘Festival de Arte Nuevo’ de la Secretaria de Cultura, fue cuando se hizo una vinculación con los espacios independientes y a mi llamaron para solicitarme un espacio y es como inicia oficialmente Patio Magenta”,

“Comencé a trabajar en dos líneas culturales y de arte, y a estos dos programas les puse ‘Arte Activo’, que son todas las artes multidisciplinarias artísticas, y el otro son actividades de impacto social que se llama ‘Calle Activa’, aquí mi barrio me respalda y son vecinos increíbles, aun aquí en el centro histórico se cuenta aún con la onda barrial”, contó la artista y docente chihuahuense Adriana Lara en entrevista para El Diario.

El corazón de este lugar es el patio donde se llevan a cabo los eventos, uno de ellos es el cine club que van de la mano del cineasta chihuahuense Octavio Gasca, llevando a cabo ciclos de cine todos los miércoles con un acceso de 50 pesos. Todos los viernes llevan a cabo catas de vino de la mano del Chef Guillermo Ruiz y Martha Martínez, que es una de las principales promotoras de vino y sotol en Chihuahua.

Impulsa a artistas

Refirió ha llevado muchas vinculaciones con muchos proyectos para dar forma al lugar ampliando así la oferta cultural y formativa de calidad, lo cual la han llevado a coincidir con proyectos que son liderados por mujeres como ‘Libélula verde’ con el tema Huertos urbanos; el Tianguis Cultural Revolución, Trueque Feminista, entre otros, donde el Centro Cultural Patio Magenta es sede.

“Patio Magenta, funciona como Casa Cultural, pero también me gusta contribuir y vincularme con otras actividades, he tenido muchas vinculaciones una de ellas es la Novena Sonidero, con los chicos de Métrica Radio, hicimos un clic realizamos tres ediciones y gracias a los permisos de todos los vecinos y en el marco del día de muertos cerramos la calle, invitamos artistas, ponemos altar, además gastronomía mexicana, sacamos sonido, todo es gratis en un marco familiar y se hace la convocatoria a todos los artistas, pero por cuestiones de pandemia ya este 2021, sería el segundo año que no lo llevamos a cabo”, explicó.

Compartió que recibió una donación por parte de la Uach de 300 libros, y comenzó a realizar una actividad de intercambio, por otros libros y también ha realizado donaciones a centros comunitarios.

“Ha sido muy importante darle promoción a lo que se ha hecho en la editorial de la UACh”, dijo.

Amplia gama de eventos

En el lugar también cuentan con su espacio dos terapeutas, además Patio Magenta pronto recibirá la exposición de unos chicos de la maestría de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Adriana, busca impulsar el trabajo artístico que cuente con una propuesta sólida y esté dispuesto a poner en diálogo su propuesta con otros artistas y el público local.

scortez@diarioch.com.mx

EL DATO

Hoy en Patio Magenta habrá Cata de Vino con Azul y Buenas

Acceso: 50 pesos

Hora: 8 pm

Ubicación: Patio Magenta se encuentra en la calle 9a # 2003, en el Centro Histórico de la ciudad

¡Síguelos!, en:

facebook.com/patiomagenta/

instagram.com/patiomagenta/