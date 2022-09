'Espantará' Yalitza Aparicio en la serie 'Los Espookys'

CDMX.- "¿Sí podré o las personas tienen razón cuando dicen: 'No continúes, déjalo ahí'?", se preguntaba Yalitza Aparicio, quien había recibido una nominación al Óscar a Mejor Actriz por Roma, pero tenía de dudas sobre si podría lograr una carrera en la actuación... hasta que le llegó el grupo de Los Espookys.

La comedia de terror sobre un grupo de amigos que crean escenarios paranormales para diferentes clientes la llevó de vuelta a la interpretación, al integrarse a la segunda temporada del show que se estrena el viernes en HBO Max.

"Era la primera vez que regresaba a un set después de haber hecho Roma, realmente implicaba todo este reto y todos estos nervios. Había una presión inmensa, pero me siento feliz de que ellos me hayan invitado.

"Lo más retador fue perder el temor y silenciar esos comentarios que me decían que no continuara", contó la ex maestra en encuentro virtual.

La oaxaqueña es una personificación humana de la Luna, con quien Andrés (Julio Torres) puede interactuar para pedirle favores tan banales como que cambie de fase para que su amigo, DreamWorks, pueda ir a pescar.

Entre la diversidad y las nuevas oportunidades

La serie derrocha diversidad, con personajes con diferentes sexualidades, nacionalidades, formas de pensar e idiomas, pues mezcla español e inglés.

Yalitza Aparicio se caracterizó con un traje plateado y eso le encantó, ya que ve en su participación un ejemplo más de cómo no se dejará limitar.

"Una de las narrativas que siempre he defendido es no encasillarnos, darnos la oportunidad de experimentar. Por supuesto también depende de los directores que nos den esa oportunidad y confianza. Este proyecto planteó algo totalmente diferente.

"Aprecian la diversidad y todo lo que tenemos que contar y compartir de México, no es solamente una cosa. Eso es lo que la sociedad necesita ver y aprender, esto es lo que me hubiera gustado ver cuando era pequeña para darme cuenta del poder que tenía sobre mis decisiones", remarcó la oriunda de Tlaxiaco.

Hace una semana se estrenó la cinta Presencias de Luis Mandoki, donde también actúa Yalitza Aparicio, a quien le divierte que ambos proyectos, inscritos en el terror, tengan un estreno tan cercano, aunque acotó que su intención no es quedarse en un género.

Los Espookys sigue a Julio, Úrsula (Cassandra Ciangherotti), Renaldo (Bernardo Velasco) y Tati (Ana Fabrega) con su empresa, mientras atienden sus propios problemas: Úrsula es acechada por un grupo que quiere controlarla, Tati lidia con un matrimonio, Renaldo con apariciones de una muerta y Julio se cambia de casas.