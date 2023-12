Esparce su arte

Chihuahua.- El artista plástico Miguel Valverde, se trasladó a Ciudad Madera, Chihuahua, para llevar su arte, con una escultura de acero titulada “Esmeralda de la Sierra”, una pieza inspirada en la piña del pino de esta región serrana. La figura tiene una altura de más de 12.70 metros, es una piña abierta, lo cual es un monumento a lo que es la Sierra de Chihuahua.

El artista chihuahuense compartió en una entrevista para El Diario sobre este proyecto, del cual aseguró sentirse muy orgulloso y satisfecho con el resultado, ya que fue una experiencia gratificante.

“Para llevar a cabo este proyecto me llamo Marcelino Prieto, presidente municipal de Madera, y me comunicó que deseaba trabajar el proyecto que quería sobre la piña. Esto fue porque me comentó que la escultura que realicé en la ciudad de Guerrero le había gustado mucho. Me trasladé a Madera y comencé a trabajar en la recolección de piñas con el fin de hallar el diseño de la escultura contemporánea, con el objetivo que se percibiera una belleza excepcional y muy auténtica, porque a mí me gusta la creación de piezas únicas”.

“Se trata de una pieza que tiene trece niveles, cada uno de ellos con nueve secciones que se denominan escamas y el proyecto es muy interesante geométricamente, ya que en total todas las escamas suman 117 más, la punta son 118 elementos, pesa más de nueve toneladas, tiene el movimiento de la geometría es helicoidal y secuencia fibonacci.

Se ubica en la entrada de Ciudad Madera, Chihuahua,”, dijo.

CON UN DISEÑO CONTEMPORÁNEO

“Me complace mucho que tengan esta obra en Madera, ya que dignifica significativamente a la región serrana. A la sierra le falta esa parte del turismo y eso lo consideré para llevarla a cabo junto con su historia. Me fui a los sitios arqueológicos, porque Madera es muy vasta, por lo que procuré que el diseño estuviera muy alineado con la arquitectura”.

“La escultura se puede apreciar como si fueran techos de dos aguas; por lo que los diseños son integrales con el triángulo, a lo que son los cerros y los techos de dos aguas que llevaron los gringos hace cien años, lo cual no tiene nada que ver con la arquitectura mexicana, ya que la arquitectura de la región era la arquitectura de las Cuarenta Casas. Entonces, siendo muy honestos y muy claros, trate de rescatar un poco todo esto, para que fuera un diseño muy integrando con lo pasado y lo presente”, indicó.

Miguel trabajó once meses para hacer esta escultura. Aunque todavía no se ha pintado, será la nueva cara de la entrada de Ciudad Madera, donde pronto se desarrollará todo un complejo turístico.

“La gran ventaja de este proyecto es que Madera tendrá mayor vista con todo el complejo turístico. Madera no necesita de Miguel Valverde porque la ciudad es hermosa. Pero es un proyecto profesional que le dará una cara distinta a la entrada del municipio, y la región serrana. Es importante que esta escultura sea un aporte para el turismo, para todo lo que tiene que ofrecer Madera y sus alrededores.

Este proyecto ha sido sumamente significativo para mí, ya que presenta una complejidad geométrica excepcional, para mí, es una de las esculturas más elegantes que he diseñado y me encanta el lugar donde está”, aseveró.

DEJA HUELLA

Su talento ha dejado una huella en diversos lugares, no solo a nivel estatal, sino también nacional e internacional. Durante la agradable entrevista, compartió cómo se siente y qué le aporta en lo personal este proyecto.

“Me siento muy contento. Me aporta el seguir conociendo lo que es ser chihuahuense. No se puede decir que es uno chihuahuense si no conoces tu estado. Mi trabajo ha sido el vehículo para poder conocer mi tierra”.

“Es una gran bendición y oportunidad para mí seguir progresando a través de mi trabajo, y digo conocer cuando te involucras y haces una investigación. Esto es lo que me hace ser más chihuahuense y más mexicano. Estoy muy agradecido de que la gente confíe en mi trabajo y creo que, por eso, sigo trabajando en diferentes lugares de aquí del estado y fuera de él. Esto me sirve seguir creciendo como artista, creador, promotor cultural, pero como persona es algo increíble”, comentó.

Miguel ostenta una amplia variedad de esculturas a gran escala en los municipios de Guerrero, Madera, Ojinaga y Satevó, además de ubicarse en áreas estratégicas y poseen una relevancia pública. Esto es algo muy valioso para el artista originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, con el propósito de que la población tenga acceso a su obra.

“Este proyecto me produce mucha satisfacción porque es una forma de voltear a los lugares del estado, pero de manera real, ya que aquí hay muchas intenciones para el estado grande que solo se quedan en palabras. A mí me gusta que los proyectos se conviertan en acciones, ya sea en esculturas, pinturas o exposiciones, algo que la gente pueda ver”, puntualizó.