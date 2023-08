Esposa de Kevin Costner estaría 'alargando' el divorcio

CDMX.- Kevin Costner acusó a Christine Baumgartner de prolongar intencionalmente su divorcio, según nuevos documentos judiciales obtenidos por Us Weekly.

"Christine solo ha lanzado un obstáculo tras otro en un esfuerzo injustificado por evitar responder", escribió Costner, de 68 años, en una presentación del jueves 10 de agosto y afirma que solo tiene la intención de "retrasar" aún más el proceso.

Ahora el actor pide sanciones monetarias contra Baumgartner, de 49 años, por supuestamente no responder intencionalmente a sus solicitudes.

Costner asegura que le entregó a Baumgartner solicitudes de descubrimiento por escrito en mayo para "obtener sus argumentos sobre la validez" del acuerdo prenupcial que firmaron en su matrimonio de 2004, sin embargo su aún esposa argumentó que no puede dar respuesta debido a que no comprende el significado de algunas palabras.

"Christine afirma que no puede admitir ni negar que entendió el Acuerdo Prematrimonial porque ella (y aparentemente todos sus abogados) no entienden la palabra 'entendido'. Esta es una astucia del peor tipo, 'Entendido' no es una palabra técnica o arcana.

"No es motivo de objeción que una solicitud sea ambigua, a menos que sea tan ambigua que la parte que responde no pueda formular de buena fe una respuesta inteligente. La idea de que Christine y los múltiples abogados experimentados que la representan no entienden la palabra 'entendido' y no pueden responder a esta simple y directa es frívola. Claramente, esta objeción de vaguedad se interpuso solo con el propósito de demorar", se lee en los nuevos documentos.

Fue en mayo que Baumgartner solicitó el divorcio de Costner después de 19 años de matrimonio , citando "diferencias irreconciliables" como la causa de su separación, lo que ocasionó distintas disputas sobre las finanzas, la residencia de su hogar familiar y la manutención de los hijos.

Costner y Baumgartner comparten tres hijos : Cayden, 16, Hayes, 14 y Grace, 13.