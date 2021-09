Esta es la pésima decisión que tomó Danna Paola

Con motivo de promocionar su más reciente sencillo de “Kaprichosa”, Danna Paola tuvo una entrevista exclusiva con Facundo para “Los40 México”, donde más allá de hablar de su carrera artística, también reveló una divertida anécdota.

Y es que la también actriz hizo una penosa confesión sobre lo que hizo cuando estaba alcoholizada, donde incluso llegó a comprar una pijama de miles de pesos, la cual tuvo que devolver cuando recuperó su consciencia.

Fue durante una visita en Londres, Inglaterra junto a sus amigos que Danna Paola estaba borracha y quería ir a ver el musical “Wicked”, sin embargo sus amigos se negaron porque estaba bastante lejos, pero al asegurar que se encontraba deprimida, la cantante decidió ir sola.

Entonces mis amigos me dijeron: ‘Danna, no vamos a ir porque está muy lejos’ y dije: ‘Yo quiero ir a verlo’, me fui sola. Gran error porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida”, contó la famosa durante la entrevista.

Mientras se encontraba en el musical, la intérprete de “Oye Pablo” confesó que la pasó muy mal porque lloró bastante e hizo todo un escándalo personal. Al finalizar, comenzó a pasearse por las tiendas locales que estaban cerca de la zona, pues tuvo que irse caminando por acudir a “Wicked” sola.

Cuando visitó las diferentes tiendas, Danna afirmó que se puso a gastar bastante en lo que ella consideraba correcto, incluso detalló que lo único que estaba buscando comprar era una pijama de seda.

Durante sus compras, los amigos de la cantante mexicana la llamaban a su celular para preguntar dónde estaba, pero como estaba bastante borracha no le tomó importancia y se dedicó a buscar su pijama. Justo en ese momento fue cuando encontró “la prenda indicada”, la cual costaba entre 600 y 700 euros, lo que equivale entre 14 mil o 16 mil 500 pesos mexicanos.

Como parte de su momento no consciente y de compras compulsivas, Danna Paola también comió caviar que “ni estaba tan bueno”, asegura. Además de comprar una botella de vino porque “andaba sola y podía”.

Lo más gracioso de su anécdota fue cuando la intérprete de “Kaprichosa” narró que la polémica pijama al final estaba llena de estampados de tiburones, lo que llevó a sus amigos a apodarla “Lady Shark” para recordar ese momento para siempre.

“Y cuando llegan mis amigas me dicen: ‘vas y regresa todo lo que compraste’, entonces me hicieron casi regresar la pijama de shark y desde ahí me apodaron Lady Shark”, afirmó la actriz.