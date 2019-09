Esta Gatúbela casi quedó paralítica

Ciudad de México.- Ruby Rose tuvo que someterse a una cirugía después de las lesiones que sufrió en el set de grabación de Batwoman, que pudieron dejarla paralítica.

El viernes, la actriz compartió un video en Instagram que muestra el procedimiento que tuvo que realizarse a principios de este año para evitar problemas graves de salud.

"Para todos los que me están preguntando por mi nueva cicatriz en el cuello con forma de dispensador de caramelos PEZ, hace un par de meses me comunicaron que necesitaba cirugía de urgencia o corría el riesgo de perder la movilidad", comenzó explicando el texto.

Según la actriz, durante la filmación de la serie sufrió una hernia discal que estuvo a punto de seccionarle la espina dorsal.

"Tenía dolor crónico y había dejado de sentir los brazos", añadió Rose, quien se dio a conocer por la serie Orange Is the New Black.

Aprovechó para agradecer al doctor Bray, quien fue el encargado de operarla.

"Gracias Dr. Bray por todo lo que hizo y por permitirme seguir trabajando y haciendo lo que amo. Estoy siempre en deuda con usted".