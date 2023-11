Está Kurt Russell en paz a pesar de recibir críticas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- De haber continuado con su carrera de beisbolista, trunca por una fuerte lesión en el hombro, a Kurt Russell lo habría arrollado la contundencia de los datos sobre su juego: no cabría duda si es malo o es bueno.

"Cuando tienes buena estadística en el béisbol, nadie te lo puede negar. Es simple: blanco o negro", opina en entrevista.

Su figura se debate entre la adoración, el público y, muchas veces, el ninguneo de la crítica, algo con lo que Russell, a pesar de todo, está en paz.

"El arte es subjetivo, lo ven, opinan y... aceptémoslo, las opiniones vienen respaldadas por lo que sea que haya vivido el espectador. Realmente no le pongo atención a lo que dice de mí la crítica. Toma ya demasiado tiempo hacer películas y series.

"A veces el lanzamiento ocurre en una mala semana, a veces el estudio que está detrás...., a veces a la gente no le interesa el tema. Lo que haces como actor es ir y dar lo mejor. No sé de qué otra manera se puede estar satisfecho".

Intérprete de personajes icónicos en filmes que van desde La Cosa del Otro Mundo, 1997: Escape de Nueva York y Masacre en el Barrio Chino hasta las franquicias de Marvel y Rápidos y Furiosos, Russell es historia viva de Hollywood.

Su más reciente aventura es la serie blockbuster Monarch: Legacy of Monsters, ya en Apple TV+, inserta en el llamado MonsterVerso, donde la existencia Godzilla es preocupación mundial.

La palabra "legado" del título de la producción lleva a cuestionarle al estadounidense de 72 años, pareja de la actriz Goldie Hawn, cuál cree que es el suyo, en específico, en la industria.

"Es una linda pregunta", responde. "He sido lo suficientemente afortunado de haber trabajado, creo, con muy buenos directores, pero además me ha interesado trabajar en cosas que he querido hacer. Trabajé con John Carpenter, si te gusta la ciencia ficción, horror o suspenso. Para hablar de comedia, trabajé con Robert Zemeckis, Mike Nichols.

"No sé cuál es mi legado, pero sé lo que he experimentado. Estoy agradecido por las oportunidades de trabajar con gente genial y poder crear muchos personajes que, con suerte, han sido memorables para muchas personas".

Respecto a estelarizar una serie sobre Godzilla y otros titanes, Russell reconoce que llegó a vacilar cuando los productores se le acercaron con la oferta.

"Siempre las hay cuando lees cosas hay dudas. Bueno, a veces tienes frente a ti un guion de Tarantino (con quien hizo Los 8 más Odiados y A Prueba de Muerte) y sabes que va a ser genial. Esto eran 10 horas, un tremendo compromiso. Creo que lo hicimos bien".

En Monarch..., el de Massachusetts interpreta a Lee Shaw, una figura tremendamente importante en el MonsterVerso al haber cofundado Monarch, agencia que investiga la presencia de criaturas gigantes.

Su hijo Wyatt (Falcon y el Soldado del Invierno) encarna al militar en su época de juventud y él lo hace en la vejez, así que el proyecto, el primero que los une, cobró importancia familiar.

"Tuvimos el reto de hacer que la audiencia se interesara en la historia a través de la gente, de los personajes, porque los monstruos están en el fondo. Claro que la producción hizo un trabajo fantástico con los titanes.

"Pero la gente es lo que importa. Esto no es Godzilla en combate contra King Kong. Sucede que hay monstruos entre el elemento humano. Enganchamos a la audiencia con ellos".