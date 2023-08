Está la boyband de K-pop, 8Turn, deseosa de llegar a México

CDMX.- Los integrantes de 8Turn están listos para tomar el escenario del Palacio de los Deportes el próximo 20 de agosto, como parte de su participación en la primera edición del Kamp Music Festival.

El evento reunirá a los mejores exponentes del K-Pop durante dos días, el 19 y 20, y Seung Heon, Yun Gyu, Min Ho, Myung Ho, Hae Min, Jae Yun, Yoon Sung y Kyung Min, integrantes de 8Turn, están entusiasmados de complacer a sus fanáticas, y, por supuesto, de empaparse de la cultura mexicana y comer tacos.

"Nos sentimos muy felices de ir a México, que se caracteriza por su pasión y su entrega como público. Teníamos muchas ganas de ir y a cualquier lugar que se manifieste interesado en nuestra música.

"Estamos ávidos de experimentar al público mexicano y de probar los tacos", dijo Seung Heon, en conferencia de prensa virtual.

La agrupación, que nació hace un año en Corea del Sur, resaltó la importancia del mercado musical en México y Latinoamérica.

"Para nosotros es muy importante estas audiencias, esperamos tomar un lugar y que la gente reconozca cuando escuchen una de nuestra canciones porque sabemos que hay muchos haciendo lo mismo", resaltó Min Ho.

Los intérpretes de "EXCEL" se dijeron sorprendidos del recibimiento que han tenido por parte de sus fanáticas latinas, algo que no esperaban.

"Nos sentimos muy agradecidos por la respuesta que ha tenido el público latinoamericano, jamás lo esperamos, ni lo imaginamos" afirmó Hae Min.

La boyband recientemente lanzó Uncharted Drift, su segundo álbum, que toma como base e inspiración el hip-hop.

"En nuestro primer álbum teníamos algo de latin house y por eso la gente lo identifica, pero siempre hemos estado más basados en el hip-hop.

"Pensamos que una de las razones por la que hemos conectado es porque nuestra música tiene esas bases, no descartamos integrar en un futuro ritmos latinos", agregó Seung Heon.

Pero para poder concretar esos ritmos en futuras canciones, 8Turn ve necesario visitar y conocer la cultura de los países donde se originaron.

"Entendemos que el mercado mexicano y latinoamericano es crucial para poder llevar nuestra música a muchos más lugares. Como grupo de K-Pop es importante mantener esta audiencia cautiva. Estamos muy interesados en los ritmos latinos y vemos necesario entender la raíces de la música que queramos integrar por eso es importante conocer los lugares donde se hacen", dijo Yun Gyu.

A 8Turn no le importa que sus fanáticas no hablen y muchas veces no entienda su idioma; sin embargo, dicen, se dejan guiar por el corazón y los sentimientos que intercambian cuando están en el escenario.

"Hemos estado en lugares donde no hablan nuestro idioma y aun así sentimos el cariño de la gente, así que sólo pensamos en disfrutar el momento y en recibir el amor porque lo que importa es conectar a través de la música" remató.