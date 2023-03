Está Louis Tomlinson completamente enamorado de México

CDMX.- Louis Tomlinson tiene guardado en su corazón un lugar especial para México.

Por eso, junto con Tokio y Londres, el cantante eligió a la capital del País como una de tres ciudades para presentar su nuevo documental, All Of Those Voices.

"Es una parte importante de mi carrera con One Direction y como solista, por eso era importante incluir a México. También siento todo el amor de los fans. Entonces definitivamente tenía que venir aquí", dijo el británico de 31 años este lunes en entrevista.

La película, que se podrá ver en salas de Cinépolis a partir de este miércoles, presenta una mirada íntima a la vida y carrera del intérprete de "Just Hold On". El largometraje incluye videos caseros de Tomlinson e imágenes grabadas tras bastidores durante su gira mundial del año pasado.

"Era crucial contar mi historia, hace 10 años o ahora, el tiempo no importa realmente. Fue esencial no tener restricciones ni ningún tipo de filtro de mi vida, ser honesto y mostrarme tal cual soy", afirmó.

En el filme, el cantante ahonda en su carrera artística tras la separación indefinida de One Direction, grupo del que formó parte junto con Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Zayn Malik.

Aunque los cantantes han tomado caminos separados en la música, Tomlinson, quien participó en la composición de 38 temas para la banda, no niega su pasado y todavía se mantiene en comunicación con sus ex compañeros.

"No cambiaría nada, tengo memorias increíbles. Liam fue a mi premier en Londres y con los demás, aunque no nos escribimos todos los días, estamos en contacto", dijo.

Tras visitar México en algunas ocasiones como parte de One Direction, el cantante regresó al País en 2019 para actuar como solista en los Premios Telehit. El año pasado dio conciertos en Monterrey, Zapopan y la CDMX durante la gira para promover su disco Walls.

Su segundo álbum de estudio, Faith In The Future, salió a la venta en noviembre pasado y el proceso de creación del proyecto también aparece en All Of Those Voices.

Charlie Lightening, quien estuvo a cargo de los videos de Tomlinson "We Made It", "Walls", "Don't Let It Break Your Heart" y "Kill My Mind", fungió como director del documental.

"Tenemos una relación haciendo videos musicales juntos. Confío en que es alguien muy creativo y también somos amigos, lo cual es importante cuando hacemos este tipo de trabajos. Soy honesto en cada esquina de mi vida y definitivamente necesito a alguien que confíe en mí", aseguró el intérprete, quien participó como productor ejecutivo del filme junto con Matt Vines.

La película estará disponible en cines de todo el mundo desde este miércoles hasta el sábado, y en México se proyectará en alrededor de 200 salas de Cinépolis.

GRAN ALBOROTO

Ayer durante la premiere de All Of Those Voices en un centro comercial de la CDMX, fans comenzaron a empujarse y saltarse las gradas con tal de estar cerca de Louis Tomlinson.

A las 19:15 de la noche, el cantante salió a saludar al público, mientras elementos de seguridad luchaban para detener las gradas y que estas no se cayeran.

Las seguidoras traían letreros con leyendas como "Tómate una foto contigo", "Dame tu autógrafo" y "Te amo". Ante la desesperación por ver a su ídolo, algunas comenzaron a hiperventilar y por seguridad, fueron retiradas.

Tras la alfombra roja, Tomlinson y Lightening ofrecieron una conferencia de prensa en una sala de cine, en la que respondieron preguntas de medios y fans previamente enviadas por redes sociales.

El cantante luego se retiró del centro comercial, mientras que Lightening se quedó para ver la proyección del documental con el público.