Está RBD al 100 para concierto en Monterrey

Monterrey, México.- Encabezar una de las giras más taquilleras del año a nivel internacional como Soy Rebelde Tour cobró factura en la salud de Anahí y Dulce, pero la agrupación aseguró ayer estar al 100 para iniciar hoy su despedida en México desde Monterrey.

Sin minimizar los problemas de salud que han afectado a dos de sus integrantes, RBD señala que nada es tan grave ni complicado como para que Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian no sigan con esta gran aventura.

"Ha sido una entrega total, y tanto cambio de clima, de aires acondicionados, de calor, frío, estar fuera de casa, por supuesto que implica riesgos y movimientos, pero aquí lo más importante es que nada es tan grave ni tan complicado como para no seguir adelante", aseguró Maite.

"Gracias a Dios, siendo la salud lo más importante, hoy todos estamos muy bien. Cada tratamiento tuvo efecto, resultó, los medicamentos existen, afortunadamente, y ya mañana (hoy) estamos en Monterrey, a triunfar en nuestro País. Eso es lo que hay que destacar, que estamos en un momento extraordinario y tenemos tantas ganas de estar ahí".

Soy Rebelde Tour inició el 25 de agosto en El Paso, Texas, ante más de 34 mil personas, y recorrieron otras ciudades de Estados Unidos como Las Vegas, Phoenix, Denver, Chicago, Orlando y Los Ángeles. En su concierto en Brasil desataron la locura.

Esta noche se realiza el primero de tres conciertos que RBD dará en el Estadio de los Sultanes, los primeros hoy y mañana, el tercero el 12 de diciembre; después de aquí estarán en Guadalajara el 26 de noviembre, y luego van a la CDMX donde tienen siete fechas en el Foro Sol y el gran cierre de la gira el 21 de diciembre en el Estadio Azteca.

"Estamos muy emocionados, nerviosos también, felices de poder dar esa despedida que no tuvimos, que debíamos a nuestro México, y empezar esta gira por nuestro país en Monterrey", indicó Dulce.

"Después de tantos años de estar juntos y vivir esta magia de romper récords, que nos sorprendan, de encontrarnos con nuestros seguidores, digamos que esa culminación es aquí, en México, en nuestro País, en nuestra tierra y a quienes les debemos esta despedida. Estamos emocionados".

El pasado viernes, Anahí tuvo que abandonar un concierto que daban en Sao Paulo, Brasil, a causa de un intenso dolor provocado por una infección en los riñones.

"Yo acabo de hablar con ella, está súper bien, el medicamento ha tenido muy buen resultado. Su doctor está muy tranquilo porque ya saben qué pasó. Fue una infección y ya se pudo atacar, está todo en orden", afirmó Maite.

"Solamente que el día en que se empezó a manifestar en su cuerpo, fue el jueves, y el viernes detonó la enfermedad, pero ya con el tratamiento indicado, con los estudios y todo lo que se le hizo, está muy bien, está tranquila porque está todo en orden. Todavía está en tratamiento, pero ya está mucho mucho mejor y lista para mañana (hoy)".

Dulce aclaró que no hay nada más importante que traer esa alegría al público de México que lleva tantos años esperando este reencuentro y despedida de la banda que surgió de la telenovela Rebelde (2004).

"En mi caso, no estoy tampoco al 100 como me gustaría, porque con la bronquitis tienes que esperar un rato hasta que desinflame todo, pero estamos al 100 en cuestión de emoción, adrenalina y vamos a dar todo como lo hicimos en Brasil, y ahora aún más porque estamos en nuestra tierra", expresó la cantante.

"Seguimos, como dice May, con los tratamientos que se tengan que seguir, pero ya no es una cosa de gravedad ni que ponga en riesgo nada el show, y el tour mucho menos. De que vamos a dar el 100 por ciento, lo vamos a dar, y si algo no es perfecto, bueno, ténganos un poquito de comprensión".

Su gira ha roto récords de audiencia en cada país que han visitado como Estados Unidos, Colombia y Brasil, donde miles de fans han desbordado su pasión por verlos de nuevo reunidos.