Está Sandra Echeverría orgullosa de su Doña

CDMX.- Fue tal el esfuerzo que hizo para personificar a María Félix, con larguísimas jornadas de trabajo, que Sandra Echeverría terminó exhausta y con la garganta "destrozada", pero superó la prueba y se siente orgullosa del resultado.

"Fueron llamados de 17 a 20 horas, por eso sigo mala, hasta me inyectaron cortisona. No estoy del todo bien, porque fue mucho estrés, pero quedamos encantados con lo que salió y ya esperamos que se estrene a mediados de julio", comentó Echeverría.

A semanas de haber concluido el rodaje de la bioserie auspiciada por TelevisaUnivision, disponible el 21 de julio y cuyo nombre oficial es María Félix, La Doña, la también cantante relató que fue compleja la producción.

"Hubo gente que se fue a la mitad, porque no aguantó el ritmo, hubo cambios de staff, muchas cosas que surgieron de improviso.

"Algunas cosas fallaron, pero así es, es una producción de este tamaño, tan grande, que todo pasa. Fue complicado hacerla, desde las caracterizaciones, los personajes, todo, es la producción más grande y más complicada en la que he estado", consideró la actriz de La Usurpadora.

Echeverría fue elegida de entre un casting de más de 10 propuestas para encarnar a la fallecida leyenda del cine mexicano en su versión adulta-joven; para su etapa de joven y de niña fueron escogidas Ximena Romo y Abril Vergara, respectivamente.

"Yo estuve en las últimas semanas, porque lo primero (que se rodó) fueron las etapas de María de 12 años y luego, de 20. A mí me tocó la de 30 para arriba.

"Me siento nerviosa por lo que viene, pero estuve haciendo mucho trabajo de investigación, de apreciación, aunque no me paraba a ver los monitores, porque eso era tarea de la directora. Sí fue memorizar, ensayar es una biografía de un gran ícono".

Echeverría tiene muy claro que la María Félix que se conoció después de sus 60 años era muy diferente a la que fue en los 30 o 40, la etapa que le tocó hacer.

"Me sentí muy comprometida con el proyecto; me estoy dedicando a la música, pero esto no lo podía dejar pasar. Con la pandemia se canceló una serie que tenía, y dejé ir dos proyectos, pero este no lo podía pasar".

La intérprete comentó que no quiso proponerse para cantar alguna canción para la bioserie, ya que se enteró que tienen sólo música instrumental para vestirla y no se quería ver cursi con algo que parecería forzado.