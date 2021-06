Estaba desempleada antes de ser Miss Universo: Andrea Meza

Agencias

La vida de Andrea Meza cambió para siempre cuando escuchó las palabras "Viva México", publicó Fox News.

En mayo, la reina de belleza venció a Miss Brasil, convirtiéndose en la Miss Universo número 69. La ganadora anterior, Zozibini Tunzi de Sudáfrica, ostentaba el título desde diciembre de 2019. La ceremonia del año pasado fue cancelada debido a la pandemia.

El concurso fue presentado por Mario López y Olivia Culpo, Miss Universo 2012. Fue transmitido en vivo desde el Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood en Florida.

La joven de 26 años habló con Fox News sobre representar a México, por qué decidió participar en el certamen y cómo espera mostrar un lado real de sí misma en las redes sociales.

Fox News: ¿Cómo se siente ser la nueva Miss Universo?

Andrea Meza: Ha sido el mejor momento de mi vida hasta ahora. Cuando escuché "Viva México", no supe si venía de la audiencia o si era Mario López el que estaba llamando a mi país. Entonces, al principio, me tomó unos segundos darme cuenta de que había ganado.

Fox News: ¿Qué fue lo que hizo que quisieras participar en la competencia de Miss Universo?

Meza: Bueno, empezó hace mucho tiempo. En 2010, cuando Ximena Navarrete ganó Miss Universo, fue muy inspirador para mí. Me di cuenta de que las mujeres mexicanas podían llegar a lugares tan altos. Fue entonces cuando realmente comencé a prestarle atención a Miss Universo. Pero al crecer, nunca pensé que estaría aquí. Nunca pensé que sería capaz de ser una reina de belleza. ¿Estar frente a la cámara? Para mí eso era imposible. Pero de alguna manera quería superar eso.

Fox News: ¿Cómo fue participar durante la pandemia?

Meza: Fue una experiencia totalmente diferente. No tenía trabajo. Mi familia estaba luchando con su negocio. Todo eso comienza a jugar con tu mente. Pero de alguna manera, participar me mantuvo concentrada y me mantuvo trabajando en algo. ¿Y tener todo este tiempo libre? Lo aproveché.

Fox News: Tu primer acto oficial como Miss Universo fue vacunarte. ¿Por qué era importante para ti vacunarte públicamente?

Meza: Quería aprovechar este momento para motivar a otros. Sé que es muy difícil para algunas personas porque es posible que no tengan acceso a la vacuna. Pero aquí en Estados Unidos, está disponible para todos. Quería alentar a la comunidad, específicamente a la comunidad hispana, a recibir la vacuna no solo para cuidarse a sí mismos sino para cuidar a los demás.

Fox News: Se ha dicho que quieres ser un modelo a seguir para las niñas. ¿Podrías contarnos más sobre eso?

Meza: Como dije, durante mucho tiempo, no creí que fuera capaz de hacer muchas cosas. Tenía miedo de lo que la gente pensara de mí. Tenía miedo de mostrarme. Nunca pensé que fuera capaz de brillar o ser una inspiración para otra persona. Cuando comencé a trabajar en mis miedos, me di cuenta de que todo estaba en mi cabeza. Eso me animó a seguir adelante con mis objetivos. Ahora quiero contar mi historia y mostrar a otras chicas que somos capaces de hacer cualquier cosa.

Fox News: Algunos pueden argumentar que, como Miss Universo, eres el estándar de belleza. Por lo tanto, es posible que no puedan identificarse contigo. ¿Cómo esperas cambiar la forma en que hablamos sobre los estándares de belleza?

Meza: Creo que mostrándome como un ser humano. Eso es lo que me gusta mostrar en las redes sociales. Yo soy una de ellas. Solo soy una chica normal de una ciudad normal con una familia normal y amorosa. Y he llegado hasta aquí por mis valores. Sé que en las redes sociales podemos ver lugares increíbles y parecer de cierta manera. Pero creo que es más importante mostrar cómo soy. Tengo una vida increíble, pero no es perfecta. No soy perfecto. Nada es perfecto en este mundo.

Fox News: Desde que ganaste la corona, ¿alguno de tus viejos amigos o exnovio ha intentado comunicarse contigo? ¿Quizás un mensaje?

Meza: *Risas* Mi celular explotó. El día que gané, recibí un montón de mensajes. Todavía no he podido responder todos los mensajes. ¡Parece que ahora tengo familiares en todas partes! *risas*. De repente, todos me conocen, conocen a mi familia, me conocieron en algún momento. ¡Tengo una familia enorme, pero aparentemente, tengo un grupo completo de miembros de la familia que ni siquiera conozco!"

Fox News: algunos fanáticos encontraron una foto tuya donde parece que te vas a casar. ¿Cuál es la historia detrás de esa imagen?

Meza: Trabajé con la oficina de turismo de Chihuahua y estábamos trabajando en esta campaña para promover Cooper Canyon como destino nupcial. Así que tuvimos esta sesión de fotos en 2019. Entonces no era una reina de belleza. De hecho, fue divertido publicar esa foto con la fecha como si nos estuviéramos casando. Pero todos mis amigos sabían que era una broma.

Fox News: ¿Qué esperas lograr como Miss Universo y por qué?

Meza: Quiero aprovechar cada momento. Quiero hacer lo máximo que pueda con él. Trabajé con el consulado general en Nueva York y tuvimos esta increíble conversación sobre el empoderamiento de las mujeres y la violencia de género. Ese es uno de mis principales enfoques.

Quiero dar voz a las mujeres. Quiero que el mundo conozca las condiciones de la comunidad hispana aquí en Estados Unidos, así como en general. Quiero crear conciencia sobre la violencia de género porque ocurre en todo el mundo, no solo en México o en la comunidad hispana. Necesitamos crear conciencia sobre ello. Y para mí, es solo el comienzo.