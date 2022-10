Estafan a Flor Amargo; acusa robo de 70 mil pesos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La cantante y pianista Flor Amargo publicó un video a través de sus redes sociales para dar a conocer que fue víctima de una estafa, lo cual la dejó en problemas económicos.

La también conocida como "La Pianista Loca del Metro" se mostró al borde del llanto a consecuencia del episodio que está viviendo.

"Me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos, pero saben por qué lloro porque aprendí que lo más valioso, y que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, o a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe y yo les digo a todos los que estén pasado por un momento difícil, que confiemos.

"Yo ahorita me siento así, nunca me había pasado. Me quedé con 0.20 centavos y tengo muchas deudas, pero cuánto vale un dedo, cuánto vale que puedo respirar", dijo la cantante en un video.

Flor Amargo explicó que el robo se trató de un fraude bancario vía telefónica, el cual le quitó todos sus ahorros, los cuales tenía destinados para pagar sus seguros y otras deudas para este fin de año.

Aunque la intérprete de "Busco a Alguien" se mostró en lágrimas por la situación, concluyó con una reflexión positiva sobre lo sucedido.

"Que bueno que me estafaron porque ahora puedo decirles, uno, cuídense, y dos, para valorar la vida, porque miren, yo sigo aquí y ahorita me pongo a tocar en la calle. Tu seguridad no debe estar nunca en el dinero".