Estas son las 24 películas que buscan la Palma de Oro en Cannes

Estas son las 24 películas en liza por el máximo galardón del Festival de Cannes:

- "Annette", del francés Leos Carax ("Los amantes del Pont Neuf"), en apertura. Protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, quienes encarnan a una glamurosa pareja de estrellas cuya vida cambia con la llegada de su primera hija.

- "Benedetta", del holandés Paul Verhoeven ("Instinto Básico", "Elle"). Retrato de una monja homosexual ambientado en el siglo XV y basado en hechos reales.

- "La crónica francesa", del estadounidense Wes Anderson ("El gran hotel Budapest"). Rodada en el suroeste de Francia y protagonizada por Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio del Toro y Adrien Brody.

- "Tout s'est bien passé", del francés François Ozon ("Verano del 85", "Gracias a Dios"). Adaptada de la novela homónima de Emmanuèle Bernheim, sobre una hija que ayuda a morir a su padre. Cuenta con Sophie Marceau, Charlotte Rampling y André Dussollier en su elenco.

- "Tre piani", del italiano Nanni Moretti ("La habitación del hijo"). Dos décadas después de ganar la Palma de Oro, el director vuelve a Cannes con una película sobre varias familias que viven en un mismo edificio.

- "Un héroe", del iraní Asghar Farhadi ("Todos lo saben", "Nader y Simin, una separación"). Un thriller psicológico con el que el oscarizado director ha vuelto a rodar en su país natal.

- "Flag day", del estadounidense Sean Penn ("Diré tu nombre", "Hacia rutas salvajes"). Sobre la doble vida de un padre de familia.

- "Red Rocket", del estadounidense Sean Baker ("The Florida project"). Un filme de cine independiente que narra el retorno de una estrella porno a su pequeña ciudad de Texas.

- "La fiebre de Petrov", del ruso Kirill Serebrennikov ("Leto"). Una cinta entre sueño y realidad que retrata la vida de un dibujante de cómics en la Rusia postsoviética.

- "Memoria", del tailandés Apichatpong Weerasethakul ("Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas"). Tilda Swinton interpreta a una horticultora de orquídeas que viaja a Colombia para visitar a su hermana y empieza a oír sonidos extraños.

- "Titane", de la francesa Julia Ducournau ("Crudo"). Protagonizado por Vincent Lindon, cuenta el regreso de un niño desaparecido hace 10 años y el reencuentro con su padre.

- "Haut et fort", del marroquí Nabil Ayouch ("Razzia"). Un filme ambientado en el mundo del hip hop que describe las ganas de crear de la juventud de Marruecos.

- "Bergman Island", de la francesa Mia Hansen-Love ("Maya", "El porvenir"). Una pareja de cineastas estadounidenses se instala en la isla que inspiró al cineasta sueco. Tim Roth es el protagonista.

- "Drive my car", del japonés Ryusuke Hamaguchi ("Asako I & II"). Un filme basado en una obra de Haruki Murakami.

- "The story of my wife", de la húngara Ildikó Enyedi ("En cuerpo y alma"). Un drama con los intérpretes franceses Léa Seydoux y Louis Garrel.

- "Ahed's knee", del israelí Nadav Lapid ("Sinónimos"). Un cineasta se enfrenta a la muerte de su madre.

- "Compartment N. 6", del finlandés Juho Kuosmanen ("El día más feliz de mi vida"). Una "road-movie" sobre una mujer que toma un tren rumbo al círculo polar ártico.

- "The worst person in the world", del noruego Joachim Trier ("Thelma"). Relata la historia de una treintañera en Oslo que busca rehacer su vida.

- "La fracture", de la francesa Catherine Corsini ("Un amor imposible"). Una película coral ambientada en un hospital, con Valeria Bruni Tedeschi y Marina Foïs.

- "Les intranquilles", del belga Joachim Lafosse ("Continuar"). Un drama que explora los meandros del trastorno bipolar.

- "Les Olympiades", del francés Jacques Audiard ("Deephan"). Rodada en un barrio multiétnico de París, cuenta con la premiada Céline Sciamma en el guión.

- "Lingui", del chadiano Mahamat-Saleh Haroun ("Une saison en France"). Un drama sobre una adolescente embarazada en Chad, donde el aborto está prohibido.

- "Nitram", del australiano Justin Kurzel. Un filme que a través del recuerdo de una matanza que causó decenas de muertos en 1996 aborda la venta de armas.

- "France", del francés Bruno Dumont ("Juana de Arco"). Léa Seydoux encarna a una famosa periodista cuya vida cambia totalmente tras sufrir un accidente.