Estas son las series que eliminará Netflix en su plan básico con anuncios

Ciudad de México.- El nuevo servicio de plan básico de Netflix no solo tiene anuncios, también te restringirá algunos títulos originales de la plataforma.

Entre los títulos que no funcionan en este servicio se incluye: House of Cards, la primera gran declaración de intenciones de Netflix en el espacio original; está protagonizada por Kevin Spacey como Frank Underwood.

Arrested Development, Peaky Blinders, New Girl, The Magicians, The Last Kingdom, The Sinner, Good Girls, Queen of the South, The Good Place y Friday Night Lights, son otros programas con restricciones.

Aunque estos programas aparecerán en la pestaña de descubrir o en la función de búsqueda, tendrán un candado que impedirá su reproducción.

De acuerdo a Deadline, los ejecutivos de Netflix ya habían revelado que faltaría entre el 5 y el 10 por ciento de su programación en este nuevo plan pero aún se desconocía cuáles títulos serían bloqueados según sus contratos y derechos.