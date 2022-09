Estelarizará Eugenio Derbez comedia sobre 'Drácula'

CDMX.- Eugenio Derbez protagonizará una nueva versión, caracterizada por la comedia y en idioma español, del clásico filme Drácula, de Tod Browning.

La serie, cuyo título provisional es They Came At Night, y que también será producida por el actor mexicano, fue anunciada este lunes por el portal Deadline.

De acuerdo con el medio estadounidense, la comedia estará inspirada en hechos reales y ofrecerá una mirada entre bastidores al grupo de personas que crearon la versión en español aclamada por la crítica del clásico de terror de 1930.

Derbez comentó en un comunicado en poder de Deadline que no ha trabajado en comedia televisiva en español con guión durante más de una década, pero que buscaba un proyecto tan especial como They Came At Night para volver.

"Esta historia me llamó la atención porque cuenta la historia de los latinos que siempre tienen que lograr más con menos recursos y con condiciones más duras. También es un mundo que nunca hemos explorado en la televisión en español, pero como en todos los momentos de la historia de los Estados Unidos, los latinos estaban ahí y ponían de su parte aunque la historia los olvidara", dijo el mexicano.

Greenberg y Fisher serán productores ejecutivos junto con Derbez, Odell y Javier Williams. Mientras que Visceral, la empresa mexicana de servicios de producción de 3Pas, se encargará de producir el proyecto.

Rob Greenberg y Bob Fisher, quienes previamente colaboraron con Derbez en ¡Hombre al Agua! de 2018 y la película de El Valet, son los creadores y escritores.

They Came At Night se estrenará en ViX+ y será producida entre 3Pas Studios y TelevisaUnivision. Hasta el momento se desconoce la fecha del lanzamiento.

Mientras tanto, Eugenio Derbez se encuentra en recuperación por un accidente que tuvo mientras realizaba un juego de realidad virtual. Durante una reciente transmisión en vivo, el actor reveló que se tropezó y se fracturó el brazo, por lo que tuvo que ser intervenido con 14 tornillos para reconstruirlo. Se espera su recuperación total en un periodo de ocho meses a un año.