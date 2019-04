Esto dijo Bárbara Mori sobre las amenazas de muerte que habría recibido en México

Tras darse a conocer que Bárbara Mori recibió amenazas de muerte y por tal motivo no podía trabajar en México, la actriz se refirió al tema en entrevista para el programa Intrusos.



Sin mostrar preocupación ante el delicado tema, la artista explicó: “Eso fue un rumor, no sé de dónde lo sacaron. Nada que ver, no fue cierto, no recibí ninguna amenaza”.



Y para recalcar su declaración, la actriz uruguaya naturalizada mexicana confesó que por ahora tanto ella como su familia, sobre todo su hijo Sergio, se encuentran muy bien.



Sin querer hablar de su vida sentimental, misma que disfruta junto al productor de cine Fernando Rovzar, Bárbara decidió partir del lugar y no dar más declaraciones.