Esto dijo Liam sobre su separación con Miley Cyrus

Ciudad de México.- La noticia de la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth nos tomó a todos por sorpresa, pues pese a las altas y bajas que enfrentaron en su relación parecía que al fin el amor había triunfado, y quizá sea así, pero como bien dijo la cantante ‘el cambio es inevitable.

La culpable del divorcio de Miley y Liam ¿es una mujer?

Pero quien no ha hablado mucho del tema es precisamente Liam Hemsworth, pues ayer publicó en su cuenta de Instagram un mensaje breve en el explicaba cuáles eran sus deseos para su expareja.

Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”.

Está más que claro que Liam guardará silencio en sus asuntos personales, pues luego de que se anunciara la separación de Miley Cyrus, el actor fue interceptado en Australia y lo único que dijo fue que no quería hablar sobre el tema.

El representante de Cyrus informó a People que en efecto, la pareja se había separado tras siete meses de matrimonio y pidió a los medios respetar su privacidad.

Liam y Miley acordaron separarse en este momento. Como individuos en constante evolución, han decidido que esto es lo mejor, mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten mientras toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad”.