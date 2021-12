Esto es lo que pasará con el Rancho 'Los Tres Potrillos'

Gerardo Fernández explicó lo que pasará con el rancho “Los tres potrillos”, ahora que su padre Vicente Fernández ya no está.

El hijo del “Charro de Huentitán” confesó que aprendieron a ser fuertes en los momentos difíciles por la enseñanza que les dio su famoso padre en vida.

Poco después de haberle dado sepultura a su famoso padre, expresó:

Nunca hemos estado devastados porque mi papá nos ha enseñado a ser fuertes, y digo, si fueron cuatro meses que la realidad nomás nosotros sabíamos cómo estaba mi papá, fue una pesadilla para toda la familia, pero el que más ganas le echó todo el tiempo fue mi papá”, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Gerardo Fernández aseguró que el rancho “Los Tres Potrillos” continuará abierto al público, tal como su padre lo hacía en vida. “El rancho es de los tres y va a seguir siendo, y es la casa de toda la gente que quiera seguir viniendo a conocer, por eso es el hecho de que mi papá aquí quedara, para que el que quiera venir a visitar a mi papá, aquí es la casa de toda la gente”.

El hermano de Alejandro Fernández dijo desconocer si en breve lanzarán un disco con temas de don Vicente Fernández, además de que no se mostró muy entusiasmado con la idea de hacerle un homenaje a su padre en Bellas Artes.

“No sé, no tengo idea. Yo creo que todos los homenajes son bonitos, pero yo no soy de homenajes, no me gusta salir, ahorita por cortesía y porque yo sé que tienen todo el tiempo aquí me paro, pero ni siquiera me gusta”, remató.