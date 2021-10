Ciudad de México.- Luego de que fue confirmada la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido por su papel como Benito Rivers en la serie de televisión ‘Vecinos’, diversos famosos han reaccionado a esta noticia.

Uno de los primeros que escribió en sus redes sociales fue el actor Eduardo España:

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

La actriz Ana Bertha Espín también escribió:

Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz Octavio de mi corazón.

Por su parte el productor Elías Solorio se pronunció de esta forma:

No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito.

Darío Ripoll también reaccionó a la muerte del actor de 22 años:

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho #vecinos