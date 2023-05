Estoy nervioso de volver a México: Enrique Iglesias

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A mediados de los 90, Enrique Iglesias irrumpió en la escena del pop con un éxito inusitado. De repente acaparó cualquier cantidad de presentaciones en estaciones radiofónicas, televisoras y portadas de la prensa con una rapidez que ni él mismo esperaba.

Lo hizo con temas en español, como "Si Tú Te Vas" y "Experiencia Religiosa", pero en poco tiempo fue preparando su ataque al mercado global. El crossover llegó con hits como "Bailamos", "Rhythm Divine" y "Hero", y después de haber conquistado América Latina siguieron Estados Unidos, Asia y Europa, para encabezar una nueva generación de estrellas latinas.

"Me da mucha alegría y orgullo a la vez que la música latina reciba el reconocimiento que merece, no sólo en Estados Unidos, sino globalmente. El hecho de que muchos de estos géneros entren al 'mainstream' comprueba que esto no es debido a una explosión latina, sino a que la buena música llega al oído del público de alguna forma.

"Me alegra el hecho de que la música latina esté llegando a todas partes del mundo y de haber puesto mis granitos de arena", apuntó Iglesias, en enlace virtual exclusivo.

A casi 30 años de haber iniciado su carrera, el cantante acaba de ser nombrado El Artista Latino Más Grande de Billboard por sus éxitos y reproducciones en streaming, y reconoce que tanto él como colegas del nivel de Shakira, Bad Bunny o Karol G se han beneficiado del universo digital.

"Los avances en el consumo de la música han permitido que el público esté más expuesto a música que quizás antes no haya escuchado. El hecho de que una canción se haga viral en plataformas sociales ha permitido que el alcance sea mucho más grande de lo que lo era antes".

Esta noche marcará el debut de Iglesias en el festival Tecate Emblema, y será como estelar de la jornada sabatina. Anticipa que puede haber sorpresas, como canciones nuevas y algunos detalles que dejará a la imaginación de los fans.

"Estoy muy emocionado y también nervioso de volver a ver al público en México. Aquí es donde empezó todo, donde me siento más contento es en el escenario, y me encanta poder interactuar con el público, especialmente el mexicano.

"Siempre me han tratado como uno de ellos y eso es algo que valoro mucho y me motiva a trabajar duro para darles un excelente show y que la pasen muy bien", anticipó el intérprete de "I Like It" y "Bailando", quien el lunes cumplió 48 años.

Mientras prepara su cita para hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en un cartel que incluye figuras como The Chainsmokers, Belinda, OneRepublic y Mel C, sigue de romance eterno con su mujer, Anna Kournikova, y con sus tres hijos, con quienes reside en Miami.

"¿Qué te puedo decir? Estoy feliz. Cuando salgo de casa me urge regresar. Paso mucho tiempo con ellos y la verdad es que lo disfruto mucho".