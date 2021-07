Estoy privada de mi libertad por terminología: YosStop

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop en las redes sociales, publicó una historia luego de su detención hace unos días debido a que es acusada de portar pornografía infantil y difundirla a través de las redes sociales, así como expresarse con varias palabras contra la joven Ainara Suárez, quien presuntamente fue violada, publicó Milenio.

En sus redes sociales, YosStop publicó que está privada de su libertad por terminología, no porque sea peligrosa, no porque sea lasciva, ni porque sea culpable, esto luego de que un juez le dictara prisión preventiva y esté en espera de la resolución del juzgado para saber si se le vincula a proceso.

"Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable", expresó en sus redes sociales.

Denuncia contra YosStop por posesión de pornografía infantil

En marzo de este año, la asociación FemxFem anunció por redes sociales que denunció a la youtuber y a otros cuatro jóvenes(Carlos R., Julián G., Axel A. Y Nicolás B) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia por los delitos de violencia equiparada y pornografía infantil, previstos en los artículos 175 y 197 del Código Penal de la Ciudad de México.

De acuerdo con la denuncia, Carlos 'R', Julián 'G', Axel 'A' Y Nicolás 'B', introdujeron una botella de champagne en la vagina de la víctima, mientras se encontraba en evidente estado de ebriedad, cometiendo de este modo, la conducta delictiva consistente en violencia equiparada. "Lo anterior quedó documentado en una videograbación”, refieren.

Tras esto, Yoseline H, es decir YosStop, subió a su canal de YouTube un video en el cual se pronunciaba sobre una pelea que se suscitó tras la violación a la joven, donde llamó a Ainara una niña de moral muy, muy distraída, además de otros insultos a la chica que en aquel entonces contaba con 16 años.

“Después de un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos tomó la decisión de iniciar un proceso penal”, constata en la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.