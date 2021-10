Estrella de Televisa sobrevivió vendiendo postres

Luego de casi dos décadas de ser una de las máximas estrellas en las Copas del Mundo y Juegos Olímpicos en la barra de comediantes de Televisa Deportes, el comediante mexicano, Edson Zúñiga, mejor conocido como El Compayito, reveló que tras su salida de la empresa de Chapultepec ha tenido una complicada vida en su profesión, misma que se agudizó con la llegada de la pandemia.

Tras 18 años de darle vida al icónico personaje, Zúñiga fue ‘cortado’ por Televisa hace un par de años, justo antes de la llegada de la pandemia, perdiendo con ello los derechos de darle vida al Compayito.

Esta situación trajo algunos problemas económicos para el comediante conocido como ‘El Norteño’, quien seguía defendiéndose con sus presentaciones de shows de comedia, pero la llegada de la pandemia complicó su situación financiera, misma que ha enfrentado con una nueva actividad.

urante una charla en el programa Miembros Al Aire, El Norteño relató que después de quedarse sin las presentaciones de comedia, él y su esposa comenzaron un negocio propio de repostería, actividad que les ha permitido mantenerse a flote.

"No había opción, me puse a vender postres. Aprovechamos que la gente se puso muy ansiosa con el encierro y con los postres encontramos un ingreso económico. Mi esposa es la que cocinaba y yo literal me montaba en una moto con una caja para repartir pasteles, todo por un ingreso", relató Zúñiga.

El Norteño comentó que tras un año sin poder hacer presentaciones por las restricciones de la Secretaría de Salud en eventos masivos, por lo que la repostería fue la única fuente de ingreso que tuvieron en este lapso de tiempo, aunque recientemente ya retomó algunos proyectos con sus amigos, El Costeño y Gustavo Munguía.

"Por pandemia me he quedado en casa, no hay trabajo. Apenas salió algo con El Costeño y Gustavo Munguía. Tan me he quedado en casa que embaracé a mi mujer, yo que pensé que me iba a divorciar y soy tan idiota que la embaracé y tengo un bebé de 11 meses", relató con humor.

Edson Zúñiga le dio vida al personaje de El Compayito en los Mundiales del 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, además de los Juegos Olímpicos del 2004, 2008 y 2012.