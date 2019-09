Estrella del rock Rod Stewart revela su batalla contra el cáncer

Londres.- La estrella del rock, Rod Stewart, reveló haber salido librado con éxito del cáncer de próstata después de luchar contra la enfermedad durante tres años.

La leyenda de la música británica, cuyos éxitos incluyen “Maggie May” y “I Don't Want To Talk About It”, habló en público de su enfermedad en un evento de recaudación de fondos para la organización benéfica Prostate Project and European Tour Foundation en Surrey, Inglaterra, el sábado por la noche, informó CNN.

Stewart, de 74 años, le dijo a la multitud que recibió el visto bueno en julio después de que le diagnosticaran cáncer de próstata durante un chequeo de rutina en el 2016.

“Nadie lo sabe, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos”, dijo el padre de ocho hijos. “Ahora estoy sano, simplemente porque lo descubrí a tiempo. Tuve que someterme a muchos análisis”.

También instó a otros hombres a que revisen sus próstatas regularmente para garantizar la detección temprana de la enfermedad y aumentar sus posibilidades de supervivencia.

“Chicos, realmente tienen que ir al médico. Un dedo en el trasero, no hace daño alguno”.