Estrellas de 'Romeo y Julieta' acusan explotación sexual

Ciudad de México.- Los actores Olivia Hussey y Leonard Whiting, protagonistas de la película Romeo y Julieta (1968), de Franco Zeffirelli, acusaron a la empresa Paramount de explotarlos sexualmente y distribuir imágenes de menores de edad desnudos.

Y es que los actores eran sólo adolescentes cuando estuvieron bajo los reflectores de todo el mundo gracias al éxito de la película que fue nominada a cuatro Premios de la Academia, pero también generó controversia por una escena en el dormitorio que incluía imágenes de los glúteos de Whiting, de 16 años, y los senos desnudos de Hussey, de 15.

De acuerdo con Variety, ahora que Hussey y Whiting están en sus 70 años, presentaron una demanda en el Tribunal Superior de Santa Mónica contra Paramount.

"La demanda alega que Zeffirelli, quien murió en 2019, les aseguró a ambos actores que no habría desnudos en la película y que usarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio. Pero en los últimos días de filmación, el director supuestamente les imploró que actuaran desnudos con maquillaje corporal, o la película fracasaría", describió Variety.

La demanda menciona que el director fue deshonesto y que, de hecho, Whiting y Hussey fueron filmados desnudos sin su conocimiento.

"Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes. Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo", dijo Tony Marinozzi, quien es gerente comercial de ambos actores, a Variety.

La denuncia cita que ambos actores experimentaron angustia mental y angustia emocional durante décadas desde que terminó la película. Ambos afirman que también han perdido oportunidades laborales. Se cree que los daños estimados que se buscan de Paramount exceden los 500 millones de dólares.

La demanda se basa en parte en una ley de California que suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones para reclamos anteriores de abuso sexual infantil.