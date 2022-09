'Estrena' Camilo su amor en nuevo disco; lo inspira su hija

CDMX.- Siempre estuvo conectado con su corazón, pero desde hace cinco meses Camilo ama y teme como nunca lo creyó posible, porque, con el nacimiento de Índigo, su primogénita, a quien tuvo con Evaluna Montaner, ha empezado a sentir en forma distinta.

Como padre tiene tantas dudas que hasta su creatividad responde a dos preguntas frecuentes: '¿Cómo está quedando el mundo después de esto que estoy haciendo?', y '¿Será útil compartirle a mi bebé todo lo que tengo dentro en este momento?'

Esa nueva sensibilidad lo ha llevado a emprender un viaje de la cabeza al corazón para guiarse por emociones, el cual dio origen al disco De Adentro Pa Afuera, que estrenó este martes.

"Toda mi música es un reflejo de la persona que soy, pero esta, en especial, es una cuota creativa que inmortaliza una búsqueda y un despertar dentro mío de la mano de la llegada de mi hija, de hacerme papá y medir todo lo que soy en términos de eso. Quisiera saber de qué manera puedo servirle a Índigo en un proceso de descubrir un mundo cambiante.

"Pero cuando pienso en el universo estético y creativo que he armado alrededor de mi obra en tanto lo que experimentará Índigo, me siento seguro. Si el mundo que hacen mis canciones fuera un mundo físico, me sentiría seguro dejando a Índigo ahí", reflexionó el Camilo, intérprete de "Favorito", con 21.2 millones de oyentes al mes en Spotify, en entrevista exclusiva.

Traza su nuevo álbum una ruta 'de la cabeza al corazón'

Camilo recuerda que, ante las dudas, su consuelo siempre fue que creía conocerse, pero ahora dice que ha descubierto muchas facetas nuevas de sí mismo. Por ello no ha eludido hablar incluso de celos en "NASA", a dúo con Alejandro Sanz.

"Este álbum habla de la ruta de la cabeza al corazón, por eso esta canción habla de una persona que está recorriéndola frente al estímulo de los celos, que son inseguridades disfrazadas".

También incluye colaboraciones con Camila Cabello, Nicki Nicole, Myke Towers, Grupo Firme y su dueto en "Índigo", con Evaluna. A todos los considera amigos e idóneos para experimentar.

"Este álbum representa muchísimos riesgos creativos. Hay cosas que domino más que otras, y explora muchas de esas donde no estoy tan seguro. Canciones como 'Alaska', con Grupo Firme, visitan sonoridades que nunca había explorado.

"Siempre es una inseguridad compartirlo, pero de la bonita. (Los temas) son más frágiles, me parecen más raros, pero cuando uno sale de la zona de confort, empieza a divertirse".

Se presenta Camilo en la Arena Ciudad de México

Como parte de su tour mundial, que lo llevará a Europa, este miércoles el colombiano Camilo se presenta en la Arena Ciudad de México, con boletaje agotado. Originalmente la cita era en junio, pero tuvo que posponerse porque se contagió de Covid-19.

"Dios escribe recto sobre líneas torcidas: puso este concierto un día después del lanzamiento de mi álbum. México me cambió la vida y me la sigue cambiando. De todas mis vistas, streaming y todo lo que hago, México es el País que en más volumen me ha dado la bienvenida a mí y a mi sonido.

"Además del nacimiento de mi hija, lo transformador ha sido salir a encontrarme con la gente a ver qué es lo que estas canciones están escribiendo en la vida de otras personas", concluyó.