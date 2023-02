Estrena León Larregui dos sencillos, anticipa nuevo disco

CDMX.- El próximo álbum que lanzará como solista le permitió a León Larregui experimentar diferentes facetas: desde estar a cargo de la producción hasta dirigir sus propios videos musicales.

Los temas "Amantes" y "Su Majestad", que desde hoy se encuentran disponibles en todas las plataformas, son la carta de presentación de lo que será su tercer material fuera de la banda que lidera, Zoé.

"Con estos dos primeros tracks, lo que quiero mostrar es que el disco tiene un rango bastante abierto, desde un tema tecno hasta un bolero rock, que es lo que había venido haciendo.

"Va a haber un montón de sorpresas en el sentido de producción y géneros. Obviamente, reguetón no hay, pero hay una 'slow cumbia'. Con esas dos canciones quiero que entiendan que hay rangos extremos", contó el rockero, en entrevista.

En busca de nuevos retos y sin sentir presiones comerciales, el cantante, de 49 años, se dio a la tarea de ser él mismo el productor de todo el material, un ejercicio que no le resultó nada fácil. En el pasado, uno de los colegas que ejercieron esa labor fue Adanowsky.

"Es el primer disco que yo produzco. En esta ocasión se me antojó hacerlo porque tenía curiosidad de tomarlo como un reto y experimentar, fue algo que al principio no medí.

"Cuando ya estaba muy avanzado el proyecto me di cuenta de que era muy difícil de lograr porque ser el artista y el productor no es fácil. Uno puede perder la objetividad, por eso invité a (mis amigos) Sergio y Jackie para que me dieran seguridad y su opinión crítica de lo que estaba haciendo, y eso me ayudó a tener confianza. No quisieron cambiarme nada y fueron respetuosos", agregó.

El disco, que aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, representa para el intérprete de "Locos" su trabajo más personal y artístico, con el que busca plasmar un perfil más natural.

"Un reto siempre implica arriesgarse a cosas que no has vivido, y esto me ha ayudado a crecer mucho, a bajar la guardia y a pedir ayuda. Fue un proceso muy interesante. Al final, cuando la gente reciba este trabajo, será la que diga si le gustó o no", comentó

Para grabar el video de "Su Majestad", de lo cual también se ocupó, Larregui tuvo que aprender durante meses los procesos de la inteligencia artificial y a explorar su amor por las artes visuales.

"No tenía tanto presupuesto por parte de la disquera, entonces me toca resolver las cosas como pueda, y una de esas cosas es hacerlo yo. Hice este video en casa, yo grabé a las bailarinas y a mí mismo.

"La parte visual siempre ha sido algo que me apasiona, disfruto mucho hacerlo, pero estoy tratando de poder delegar los videos que vienen para probar cosas nuevas", contó.

Aunque con esta tercera obra el músico busca consolidar su carrera en solitario, confirmó que la banda con la que cosechó éxitos como "Soñé" y "Labios Rotos", formada en 1994, continuará más adelante, pero no hay una fecha establecida para su regreso.

"La banda sigue, pero quién sabe cuánto tiempo pase hasta que volvamos a sacar otro disco. No sabemos qué puede pasar", señaló.

Además, celebró que sus compañeros de banda Ángel Mosqueda y Jesús Báez se animaran a formar una agrupación alterna, Astronomía Interior, en la que exploran varios géneros musicales, como el pop electrónico.

"Yo ya he tenido mis desplantes de dos discos de solista, y me parece justo que ellos, en vez de esperar sentados a ver cuándo estoy disponible para hacer otro disco de Zoé, se pongan a hacer su propio proyecto.

"Me parece supersano que lo hagan y me pone muy feliz que estén creciendo, es una cosa maravillosa. Eso, para nada es un impedimento para mí o para Zoé", finalizó.