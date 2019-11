Estrenan Compulsión

Ciudad de México.- El afamado productor de la telenovela mexicana de moda murió y la causa no podría ser más melodramática: Se le rompió el corazón.

En Compulsión, que estrena mañana, Ernesto (Andrés Almeida) es encontrado en un tanque de agua para experimentos de la neurocientífica Helen (Sofía Sisniega), quien además era su pareja y quien da aviso a la Policía.

Con el arribo del detective Ramos (Mauricio Isaac) inicia la investigación con una historia de saltos temporales para entender cómo se rompe un corazón.

"El policía funciona como los ojos del espectador, porque es quien trata de entender lo que está pasando, si hay o no un culpable y qué pasa con la femme fatale", expresó Isaac en entrevista.

Mientras trata de descubrir si las causas fueron naturales y todo México le sigue la pista, el policía se ve tentado por Helen, a quien no sabe si considerar una informante, sospechosa o víctima.

Porque, conforme avanza el thriller, Ramos descubre otras facetas de la neurocientífica enamorada del amor y de sus experimentos.

"Ella quiere ser amada, pero busca el amor en lugares incorrectos y cada vez que se rompe el corazón, busca sanarlo con otra persona. Su lema es que un clavo saca a otro clavo", explicó Sisniega.

En el filme, dirigido por Batán Silva casi en su totalidad en inglés, además de seguir a los protagonistas, también juegan un rol importante las historias de cada uno y cuestionamientos éticos.

"Podemos ver una familia ultrareligiosa que puede dañar la psique de algún miembro o cómo la ciencia, llevada al límite, puede ocasionar un riesgo", adelantó Isaac.

Compulsión se exhibirá por ahora sólo en La Casa del Cine.