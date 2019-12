Estrenan tráiler de 'Wonder Woman 1984'

Ciudad de México.- Warner Bros. dio a conocer este domingo un avance de Wonder Woman 1984 a través de redes sociales, luego de su presentación durante la Comic Experience Con (CCXP) de Brasil 2019.

Durante el panel en la Comic Con, Gadot confesó que después de ver el resultado final de la cinta la emocionó tanto que lloró.

"Para un actor verse actuar siempre es bastante raro, porque eres muy crítico contigo mismo.

"He filmado toda la película, y he leído el guion un millón de veces, la he rodado durante ocho meses y al ver de repente todas las piezas del rompecabezas unirse y formar algo tan grande llamé a Patty llorando. Mi reacción fue incluso mayor que cuando vi la primera (película)", señaló.

En la cinta protagonizada por Gal Gadot, la heroína intentará evitar una catástrofe mundial, en el contexto de la Guerra Fría.

El adelanto da una probadita sobre la villana a la que se enfrentará la "Mujer Maravilla", Cheetah, némesis que estará interpretada por Kristen Wiig, y a quien aún no se le ve con su traje de villana.

"Mi vida... no ha sido como probablemente creas. Todos tenemos nuestros conflictos", se escucha al inicio del avance.

El actor Pedro Pascal dará vida a Max Lord, un hombre de negocios quien también se perfila para ser uno de los malos en la segunda entrega de Mujer Maravilla.

En el elenco también figuran Connie Nielsen como "Hippolyta" y Robin Wright como "Antiope" (a través de flashbacks).

Patty Jenkis, directora de Wonder Woman 1984, reveló con anterioridad que la fecha de estreno del filme será el 5 de junio de 2020.

La primera entrega de Wonder Woman, desarrollada al término de la Primera Guerra Mundial, se ubicó en el noveno puesto de las cintas más taquilleras de 2017, con una recaudación de 822 millones de dólares, según reportó el portal Box Office Mojo.