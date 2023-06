Estrenarán canción inédita de The Beatles gracias a la IA

Ciudad de México.- A más de 50 años de que el legendario grupo The Beatles se desintegrara, este año los fans podrán escuchar una canción inédita de la banda gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de John Lennon, anunció Paul McCartney.

En una entrevista con el medio BBC, el cantante comentó que esta será la última grabación de The Beatles y era un proyecto que dejó John Lennon pero nunca se llevó a cabo.

"Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado. Acabamos de terminarla y saldrá este año", comentó McCartney.

En momentos en que la inteligencia artificial provoca temores y ansiedad en la industria musical, el artista, que pronto cumplirá 81 años, explicó que la voz de Lennon se extrajo de una vieja cinta de casete.

"Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación", indicó.

Según la BBC, "probablemente" se trate de una composición de Lennon de 1978, llamada "Now and Then", que ya se barajó incluir en una recopilación en 1995.

En abril de 1970, seis meses después de que saliera a la venta el álbum "Abbey Road" y un mes antes de la publicación de "Let it Be", los Beatles anunciaron su separación.

A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la "Beatlemanía" sigue siendo fuerte en todo el mundo y las posibilidades que ofrece la IA ya han dado lugar a varios intentos de los fans de reunirlos, o de versionar las últimas obras de Paul McCartney con su voz de cuando era joven.

La irrupción de la IA en la industria musical plantea importantes desafíos financieros y éticos. El procedimiento se utiliza para recrear obras de músicos de renombre. Con esa tecnología se han creado obras falsas de artistas como Eminem, Drake, The Weeknd u Oasis.

El intérprete de "Yesterday" considera que la Inteligencia Artificial es un fenómeno interesante que se debe de estudiar.

"Es algo que todos estamos asimilando en estos momentos, intentar entender lo que quiere decir", declaró.