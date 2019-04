Estreno de 'Cantando bajo la Lluvia' se aproxima

Ciudad Juárez— Faltan sólo unos días para el estreno del musical ‘Cantando Bajo la Lluvia’, y para que el público conozca un poco más acerca del montaje, la producción y parte del elenco platicaron con medios de comunicación esta tarde.

En la conferencia de prensa estuvieron representantes de Fundación Grupo Imperial, de MAC Producciones –la compañía teatral a cargo de la puesta, y de la Subsecretaría de Cultura de Chihuahua.

La obra se presentará los días 27 y 28 de abril, y 1 de mayo de forma gratuita en el Centro Cultural Paso del Norte.

Durante la conferencia de prensa, tanto los encargados de la producción como de la Subsecretaría, coincidieron en que al elegir este musical, pese al grado de dificultad que representa su montaje, se eligió por su mensaje de perseverancia y optimismo.

Mario García, director de la puesta y de MAC producciones, mencionó que la obra fue todo un reto en virtud de que hubo la necesidad de impartir a los integrantes del elenco clases de tap, ya que en Ciudad Juárez no existe ese tipo de formación.

Quienes tengan oportunidad de presenciar la obra, se llevarán una experiencia nunca antes vista, como lluvia en el escenario, y música interpretada en vivo por 23 músicos bajo la dirección de Jové García.

El musical basado en el filme ‘Singin’ in the Rain’ de 1952 tendrá una duración de dos horas; presentará en escena a 30 actores, cantantes y bailarines juarenses; y tendrá 12 números musicales en 17 escenas.

Al final del encuentro con medios de comunicación, los tres protagonistas compartieron con El Diario sus emociones ante el próximo estreno de la puesta para la que han ensayado desde el 21 de enero pasado.

Kathy Selden

(interpretada por Daniela Gurrola)

“Estoy muy emocionada, muy feliz y con mucha responsabilidad, claro, y espero poder transmitir algo al público más que nada.

Tengo dos años trabajando en teatro en Producciones MAC y Grupo Imperial.

No había participado anteriormente en musicales, pero sí he estado en escenarios, sí he bailado, he cantado y actuado, pero profesionalmente, estos son los primeros dos años. Como te digo, estoy muy nerviosa, pero muy contenta y agradecida”.

Cosmo Brown

(Interpretado por Alexandro Cano)

“Esto es algo que me encanta, estoy todavía en shock porque este es el primer musical en el que voy a participar. Son siete años dedicados a la actuación pero nunca había hecho un musical , esta es mi primer temporada en producciones MAC, entonces es una experiencia excepcional, me ha encantado por completo pero sí ha sido muy difícil empezar a adaptarse a este tipo de producción.

Había hecho un poquito de baile, pero nada qué ver con el tap, entonces ha sido muy difícil para todos los que hemos participado con el elenco, pero también ha sido difícil para el profesor y el director.

Es algo que nunca se había hecho antes y como es algo completamente nuevo para todos, ha sido muy difícil, pero lo que hemos aprendido nos ha llenado de bastante orgullo y emoción”.

Max Alexander

(Interpretado por Benjamín Cruz)

“Esta es mi sexta temporada en Producciones MAC y es mi primer protagónico. En ‘¡Vaselina está de regreso!’ fui Kiko, el mejor amigo de Danny Zucko y en ‘Hoy no me Puedo Levantar’ y en ‘Sueños’ fui parte del ensamble.

Yo audicioné, no sabía qué iba a ser la verdad, esto es totalmente diferente porque por ejemplo en el jazz y en el ballet tenemos qué estar firmes, los pies duros y el tap es flojito, delicado, pero creo que lo estamos sacando bastante bien.

Estoy poco nervioso por la aceptación de la gente y lo que van a ver porque por ejemplo, va a llover en escena, es un plus, algo atractivo para la gente pero es algo que nos da nervios y nos emociona.

Estamos muy emocionado además porque va a haber música en vivo, habrá 23 músicos a cargo de Jové García.

Vayan a ver la obra, es una experiencia inigualable, nunca se había hecho algo así en la ciudad ni en México. Desde 1995 fue la ultima vez que se presentó esta obra en CDMX”.

No te la pierdas:

Decimoséptima Semana Cultural de Fundación Grupo Imperial

Obra musical: ‘Cantando bajo la lluvia’

Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte

Sábado 27 de abril a las 4:00 y 8:00 p.m.

Domingo 28 de abril a las 4:00 y 7:00 p.m.

Miércoles 1 de mayo a las 5:00 p.m.

Registro para obtener boletos en: www.fundaciongrupoimperial.org, a partir del lunes 15 de abril y hasta agotar existencias

Se solicita que sólo se registren la cantidad de boletos que se van a usar. Sólo se pueden registrar 4 boletos por persona y se tienen que recoger del 22 al 25 de abril en las oficinas de Maratón Internacional de Juárez (ubicado en avenida de la Raza 6540, enseguida de Gas Natural) en horarios de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 a 5:30 p.m.

Más información en www.fundaciongrupoimperial.org o al teléfono: 625 9841