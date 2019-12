Eugenio Derbez explota contra los medios

México.- Como muy pocas veces, Eugenio Derbez envió un contundente mensaje en contra de los medios de comunicación y también se defendió de las recientes críticas que ha recibido en redes sociales a raíz de una nota que asegura fue modificada por un reportero.

En un video compartido a través de su cuenta de Facebook, el actor expresó: “No suelo hacer esto tipo de aclaraciones, pero de verdad me da mucha tristeza que después de tantos años aún no me conozcan, este mensaje va dirigido a toda la gente en redes sociales que con solo leer el encabezado de una nota tendenciosa se dedican a opinar, atacar o insultar”.

Posteriormente, agregó: “quienes me conocen saben que no soy el tipo de persona que le guste estar atacando y menos a las mujeres, yo soy transparente, soy bromista, he dedicado mi carrera a hacer reír y he dedicado gran parte de mi carrera a defender a los niños, a los ancianos, a los animales, a los más vulnerables… no tolero la injusticia. A las mujeres en este país no se les ha hecho justicia, por eso mismo claro que apoyo al feminismo y a todas las mujeres, a todas las mexicanas, ¡vaya!... soy padre dos mujeres, tengo dos hijas, una esposa, a una nieta, una hermana, sobrina, tías, estoy rodeado de mujeres en mi familia, a todos esos que atacan no se confundan, el enemigo no soy yo, no es a mí a quien tienen que reclamar, dediquen ese tiempo y energía a exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo”.

Finalmente, envió un fuerte mensaje a los reporteros y medios de comunicación, subrayando que no es la primera vez que sufre este tipo de ataques por este tipo de notas.

“No es la primera vez que sacan una de mis entrevistas de contexto y me crucifican en redes sociales, de verdad es tan irresponsable el periodista que inicia un rumor como los medios que la retoman sin analizarla, y luego la gente que la comparten solo por lo que dice el encabezado. Lo que dije y lo sostengo, no tiene nada que ver con el feminismo, al cual apoyo y respeto, tiene que ver con el discurso de odio en las redes sociales en donde no puedes decir nada porque todo mundo se ofende. Aquí les dejo la entrevista completa sin cortes, para que vean como el que trajo el tema de los futbolistas y el feminismo no fui yo, fue el reportero amarillista que sacó el comentario de contexto”, concluyó.





