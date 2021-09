Eugenio Derbez llega a sus 60 con éxito y lleno de juventud

Reforma

Ciudad de México.- Hace 10 años, encumbrado en la televisión mexicana por sus éxitos cómicos, Eugenio Derbez rodaba la última temporada de La Familia P. Luche, favorita de los ejecutivos de Televisa por el rating que generaba... pero él no estaba feliz y se sentía estancado.

El cómico mira aquellos episodios y cree ver en Ludovico P. Luche, su personaje, una versión de sí mucho más avejentada que la que hoy le muestra el espejo, a sus 60 años, que cumple este jueves, afincado familiar y profesionalmente en Hollywood, donde ha podido reinventarse.

"La edad es algo muy extraño. Mis hijos me dicen: 'Papá, te sentimos más animado cada vez, ¿qué haces? Eres como Benjamin Button'. Yo siento que el trabajo y hacer lo que te gusta es lo que te da vitalidad.

"Tiene mucho que ver con el estado de ánimo, estar contento con la vida que llevas. El alma se te llena cuando haces lo que te gusta. Siento que estoy realizado, porque estoy haciendo las cosas que me gustan. A pesar de que es muy difícil, me mantiene joven", platica Derbez en exclusiva.

Su nuevo panorama lo debe a No Se Aceptan Devoluciones, que, admite, lo salvó de conformarse con lo que había logrado hasta entonces, porque debía negociar nuevo contrato con Televisa y trabajar en ideas en las que la compañía apostaba.

La película mexicana de 2013, la producción nacional más vista de la historia, le permitió salir de su zona de confort al alejarse de lo que había construido a lo largo de muchos años.

"Al ser el fenómeno que fue, me dio la posibilidad de pegar el brinco a Estados Unidos en el mejor momento. Fue empezar de alguna manera desde cero en un lugar donde no conocían tanto mi historia como comediante.

"Al no conocer los directores y productores de allá al 'Longe Moco' o al 'Pregúntame', me daban oportunidades. En México jamás me hubieran dado la oportunidad de hacer una película en un papel dramático. Me hubieran dicho que no iban a contratar para eso a Ludovico P. Luche", reflexiona.

Derbez ha presentado premiaciones de la Academia de cine de Estados Unidos y triunfado ante el público anglosajón con producciones como Hombre al Agua, Dora y la Ciudad Perdida, mientras que en plataformas, brilla con De Viaje con los Derbez, la serie más vista de Amazon Prime Video México.

El creador del personaje "Armando Hoyos" se enorgullece porque este año fue al Festival de Cine de Sundance con el drama CODA, género al que ha entrado en un estira y afloja.

"Aprovechando que estoy en un país donde no conocen tanto de mí, iba con mis agentes y les pedía papeles dramáticos, pero el estudio para el que trabajaba, Lionsgate, me decía: 'Tu público quiere comedia comercial'. Siempre hubo un estira y afloja entre lo que vende y lo que yo quiero hacer.

"Pero creo que he logrado un buen entendimiento: 'Te hago Cómo Ser un Latin Lover y luego me dejas hacer Milagros del Cielo; te hago Overboard y luego me dejas hacer CODA".

Pese a que aún lidia con el riesgo de encasillarse, su faceta de productor y creativo le ha permitido idear nuevos proyectos y experimentar, como en LOL (Amazon Prime Video), y dos que vienen: Acapulco (Apple TV+) y The Valet (que adquirió Disney).

Como deuda consigo mismo, cree que sólo tiene la de dirigir en Estados Unidos en inglés, a lo que no se había atrevido porque prefirió estudiar antes la comedia estadounidense para entender sus mecanismos.

No se siente de 60 años, pero el comediante vislumbra celebrar su cumpleaños junto con su esposa Alessandra Rosaldo, un momento digno de filmarse.

"Ale y yo queremos hacer una fiesta grandota, porque cumplimos años con un mes de diferencia, queremos hacer una fiesta grande para festejar este cumpleaños tan importante para los dos. Vamos a tener pachanga ¡De pachanga con los Derbez!"