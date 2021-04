Eugenio Derbez 'restaurará' la gloria de Acapulco

Ángel Delgado / Reforma

Ciudad de México.- De la mano de Apple TV+, Eugenio Derbez rendirá homenaje al Acapulco de los años 80, aquel lleno de vida, fiesta y glamour.

El mexicano está por arrancar el rodaje de una serie para la plataforma streaming cuyo piloto será dirigido por Richard Shepard, ganador del Emmy por Uggly Betty.

Se trata de Acapulco, una especie de spin off de su película Cómo Ser un Latin Lover, en la que participarán Enrique Arrizon, Damián Alcázar y Camila Pérez, entre otros, con Chris Harris (How I Met Your Mother) como showrunner.

En entrevista, el actor dijo que tenía muchas ganas de rendir un homenaje al destino turístico que lo marcó desde niño.

"Es un lugar especial en la vida de todos los mexicanos, en especial para los de la Ciudad de México, no había vacación que no fuéramos corriendo a Acapulco, siempre, en cuanto había un chance, nos íbamos para allá.

"Me recuerda mi infancia, a mi papá, a mi mamá Cuando aprendí a nadar, la primera vez que casi me ahogo, todo, mi primera novia a los 15 años. En lo personal, una cantidad de recuerdos de las mejores fiestas, vacaciones, los mejores romances, las mejores aventuras", recalcó Derbez, vía telefónica desde Estados Unidos.

En la trama, el actor narrará e interpretará al personaje principal, Máximo, un joven mexicano cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el resort más popular del puerto.

"Se nos ocurrió un formato basado en la película, donde mi personaje le fuera contando a mi sobrino de la película (Raphael Alejandro), todas estas aventuras para llegar a donde llegó.

"Es una especie de Los Años Maravillosos, donde cuento mi historia de cómo llegué ahí y podemos jugar porque supuestamente mi personaje es de Acapulco y ahí empieza su carrera. En la serie no es gigoló, no nos fuimos tanto por ahí, pero sí habrá flashbacks de Acapulco en los 80".

A punto de arrancar el rodaje en México, el también director advirtió que agradece poner al País en la mira internacional con este proyecto.

"Es una serie para Apple, para una audiencia global, en inglés, con bastante español, porque queremos ser fieles al idioma cuando sea necesario. Pero es una manera de dar a conocer Acapulco a nivel mundial, le daríamos un empujón en estos momentos, y eso para mí es súper importante. Hay un casting mexicano fuerte, tenemos la fortuna de contar con Damián, por ejemplo".

Y contar con figuras como Shepard, también es un lujo. El estadounidense, director de películas como Matador, entró en lugar de Gaz Alazraki, quien ya no pudo encargarse del proyecto.

"Richard es el mejor director de pilotos en Estados Unidos. Con los tiempos de la pandemia ha sido todo muy extraño, así como de repente se activa todo, en este caso Richard tenía varios proyectos y le dio tiempo de agarrar este.

"Se enamoró del proyecto, conoce bastante de Acapulco, le encantó la idea, el guión, y le entró. Acá en Estados Unidos no es cuestión ni siquiera de lana, te dice 'sí me gusta' y lo hace por eso, no tanto por lo que les pagues".

Derbez llegará en estos días a México, donde permanecerá durante casi un mes, envuelto en una burbuja de protección sanitaria, para rodar el proyecto.

Aunque sí habrá escenas en Acapulco, muchas de las locaciones, por motivos de seguridad, serán recreadas en estudios en EU, de acuerdo con el actor.