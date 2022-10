Eugenio Derbez y otros mexicanos brillan en Premios Imagen

CDMX.- Los Premios Imagen, que reconocen las representaciones positivas de los latinos en la industria del entretenimiento, celebraron su edición número 37 este domingo en La Plaza de Cultura y Artes, en Los Ángeles.

Algunos de los ganadores destacados incluyeron la película animada Encanto, de Disney, que se llevó varios galardones; Love, Victor, que triunfó como Mejor Programa de Comedia; Selena: La Serie, como Mejor Programa de Drama, y el actor mexicano Eugenio Derbez, laureado por su papel en la película CODA: Señales del Corazón.

El cineasta Jorge R. Gutiérrez fue otro mexicano que brilló en la ceremonia, al ganar el premio a Mejor Director de Televisión por su serie animada Maya y Los Tres.

Luis Valdez, escritor, director y dramaturgo, fue honrado con el Premio a la Trayectoria. El legendario cineasta es el responsable de la icónica cinta La Bamba, que celebró su 35 aniversario desde su estreno.

Por su parte, el productor de televisión y cofundador de los Premios Imagen, Norman Lear, quien cumplió 100 años este año, fue honrado durante la gala, donde se transmitió un videomensaje grabado del creativo.

Los ganadores de los Premios Imagen fueron determinados por un panel independiente de ejecutivos de la industria del entretenimiento y líderes latinos. La ceremonia se transmitirá en Estados Unidos por PBS SoCal, el próximo sábado 29 de octubre.

LOS GANADORES

Mejor Película

Encanto

Mejor Director de una Película

Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro Smith, por "Encanto"

Mejor Actor en una Película

Eugenio Derbez, por "CODA: Señales del Corazón"

Mejor Actriz en una Película

Ariana DeBose, por "West Side Story"

Mejor Programa de Drama

Selena: The Series

Mejor Programa de Comedia

Love, Victor

Mejor Especial o Película para TV

Book of Love

Mejor Director / Televisión

Jorge R. Gutiérrez, por "Maya and the Three"

Mejor Actor en un Programa de Drama

Oscar Isaac, por "Scenes From a Marriage"

Mejor Actriz en un Programa de Drama

Judy Reyes, por "Torn From Her Arms"

Mejor Actor en un Programa de Comedia

Michael Cimino, por "Love, Victor"

Mejor Actriz en un Programa de Comedia

Victoria Moroles, por "Plan B"

Mejor Actor de Reparto en un Programa de Drama

Clayton Cardenas, por "Mayans M.C."

Mejor Actriz de Reparto en un Programa de Drama

Rosario Dawson, por "Dopesick"

Mejor Actor de Reparto en un Programa de Comedia

Harvey Guillén, por "What We Do in the Shadows"

Mejor Actriz de Reparto en un Programa de Comedia

Melissa Fumero, por "Brooklyn Nine-Nine"

Mejor Actor Joven / Televisión

Nik Sanchez, por "Safe Room"

Mejor Partitura Musical para Cine o Televisión

Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco, por "Encanto"