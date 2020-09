Eva Longoria quiere empoderar a las mujeres con su equipo de futbol

Madrid, España.- Asegura Eva Longoria que la llegada de David Beckham a la MLS cambió la mirada de Estados Unidos hacia el futbol. También la suya, al descubrirse como una aficionada en la grada. Ahora la afamada actriz y empresaria da un paso más con la creación de un equipo femenino, el Angel City, que a partir de 2021 competirá en la NWSL estadounidense.

Estrellas como Serena Williams, Mia Hamm o Natalie Portman le acompañan en este proyecto, extremadamente ambicioso. Con él pretende ayudar "a las mujeres a empoderarse", según reconoció en un encuentro con un reducido número de medios internacionales.

La lucha por la igualdad ha pasado a ser un tema capital en el desarrollo profesional de Eva Longoria, quien está decidida a abrir un horizonte de oportunidades a los colectivos más vulnerables.

- Pregunta (P): ¿Qué le llevó a crear un equipo femenino de futbol?

- Respuesta (R): El fútbol es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo. Me da la sensación de que los deportes ayudan a las mujeres a empoderarse y eso es una parte muy importante del por qué estoy detrás del Angel City. Los deportistas de clase mundial tienen una gran reputación y es necesario que ahí se incluya a las mujeres. Cuando Natalie Portman vino a mí, me dijo que estaban reuniendo a un grupo de empresarios e inversores porque querían fundar un equipo de fútbol profesional. Quería que la mayoría de los inversores fueran mujeres. Pensé que era algo que se hacía por primera vez, porque esto es algo que nunca se había hecho. Crear un equipo femenino de fútbol no es nuevo; pero que todos los fundadores sean mujeres, sí. Están también detrás del Angel City Jennifer Garner, Serena Williams, Mia Hamm o Natalie Portman. La verdad es que no sabía que se produciría este efecto ola en todo el mundo. He recibido más llamadas por fundar un equipo de fútbol que por cualquier otro trabajo que he hecho.

- P: ¿De dónde viene su conexión con el futbol?

- R: El futbol no es una cosa que hayamos seguido en mi casa. En América, cuando yo era más joven, no era tan popular como es ahora. Cuando David Beckham vino a la MLS cambió el futbol en los Estados Unidos. No conozco a otra persona que haya tenido esta influencia en un país y en un deporte específico. Se dio como una explosión de futbol en Estados Unidos, entre los chicos y entre las chicas también. Es cuando empecé a prestarle atención. También estoy casada con un mexicano y ahora sé todo lo relacionado con el futbol porque él es un gran aficionado. Y también porque España es como mi segundo hogar. Yo voy mucho a España. Paso más tiempo en España que en cualquier otro país. Conocí La Liga española y desde aquí aprovecho para dar la bienvenida a la nueva temporada. Necesitamos un escape para nuestra ansiedad y estrés y ver partidos de futbol va a llenar los corazones de muchas personas. Yo voy a ser parte de ello.

- P: ¿De qué manera va a seguir los partidos del Angel City?

- R: Voy a estar en el estadio en todos los partidos. Iré con mi camiseta y seré la que más anime al equipo. Creo que este proyecto encaja con mi trabajo como activista. Esto encaja con lo que venimos haciendo contra el desequilibrio de poder. Pensamos que las mujeres podemos tener el mismo poder que los hombres en los negocios, en el mundo, en la sociedad. Todo esto empezó para conseguir un equilibrio. Me sorprendió que una mujer con 5 medallas de oro no recibiese un sueldo como profesional. Por eso la igualdad de salarios es importante. Queremos que nuestras deportistas ganen lo suficiente cuando juegan profesionalmente al futbol. Por eso digo que este proyecto no es solo un equipo de futbol, no; está basado en igualdad en el salario.

- P: En las últimas semanas en Estados Unidos hemos visto cómo el deporte ha utilizado su altavoz por la justicia social, especialmente contra el racismo. ¿Cree en el poder transformador del deporte?

- R: Es increíble lo que NBA ha hecho en los Estados Unidos cuando todos los jugadores se negaron a jugar una noche tras otra masacre. Yo creo que los deportistas tienen una plataforma global y mucha voz. Cuando lo utilizan por la justicia social y para conseguir la igualdad, realmente es impresionante. Me alegró mucho ver cómo estos jugadores utilizaron su poder de esta manera, porque el deporte puede influenciar sobre la forma de pensar de las personas.

- P: ¿Qué le diría a una mujer deportista que haya sufrido algún tipo de discriminación?

- R: Todas las mujeres tenemos que saber lo que valemos, en cualquier aspecto: seamos abogadas, deportistas, empresarias... Las mujeres valemos mucho y tenemos que creer en nosotras mismas. Yo no tengo perspectiva como atleta o futbolista, no puedo hablar desde ese papel, pero realmente considero que tenemos que tomar una postura y creer en nosotras y en nuestro lugar en la sociedad. Representamos más de la mitad de la población mundial. Deberíamos tener más poder en la toma de decisión y más presencia en las industrias y en los gobiernos de los países. Tenemos que mejorar conjuntamente nuestra autoestima. Todas debemos decir: sí, valemos mucho más.

- P: ¿Qué mujer futbolista tiene como referente?

- R: Abby Wambach. Es la que más goles ha marcado en la selección de Estados Unidos y es parte de nuestra organización. También a Mia Hamm, por supuesto. Me gustan Lauren Holiday o Julie Foudie... Pero creo que mi preferida de todos los tiempos es Abby Wambach. Ella es una persona increíble, está muy comprometida con conseguir la igualdad de salarios. Ese es uno de los motivos por los que hemos fundado nuestro equipo, Angel City. (...) Y más allá del fútbol, no hay dudas. Serena Williams es mi deportista preferida de todos los tiempos. Es increíble en todas las facetas de la vida: como tenista, como madre, como hermana, como amiga, como empresaria. Todo lo hace de manera perfecta, con mucha pasión. No hay una cosa de su vida en la que ella no dé el 110 por ciento.

- P: ¿Las diferencias entre hombres y mujeres existen especialmente en el deporte?

- R: Yo creo que hay machismo en todas las industrias. Lo sufres ya seas presentadora, abogada o actriz. Yo resisto más la igualdad porque soy productora y hago dirección. Ahora trabajo bien. Pero todo el mundo juzga el trabajo de las mujeres porque no muchas mujeres tenemos la oportunidad de producir o dirigir. Sé que yo no puedo cometer errores, porque si no nunca más van a dar otro trabajo a una mujer. Yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Tengo que trabajar dos veces más. Tengo que ser dos veces más inteligente. Eso cansa mucho. Estoy exhausta. En este mundo la igualdad de género sigue siendo un problema muy grande en muchos países. En Hollywood ha sido uno de mis objetivos y por eso he empezado mi compañía de producción. Quería más mujeres detrás de la cámara, en todos los aspectos del equipo de producción, como guionistas... Quería un equipo lleno de mujeres con talento. Las mujeres necesitamos una oportunidad y son precisamente esas oportunidades las que yo intento ofrecer.

- P: ¿Esta pandemia podría afectar más a las mujeres?

- R: Yo creo que vamos a vernos más afectadas por la pandemia mundial porque nosotras somos las que aguantamos las tareas y la responsabilidad dentro de nuestro hogar. Somos las consejeras delegadas de nuestras casas, las que decidimos, por ejemplo, a qué colegio van nuestros hijos (...) Pero la pandemia está afectando también a todos los negocios. Yo soy propietaria de una pyme y nos ha obligado a ser mucho más innovadores. Hemos tenido que cambiar y adaptar los negocios, utilizando la tecnología, buscando nuevas fuentes de ingresos y alcanzando a nuevos clientes sin sacrificar la calidad. Además, la pandemia para la comunidad latina ha incrementado las diferencias de acceso a las oportunidades.

La pandemia no ha causado muchos nuevos problemas, pero ha amplificado los que ya existían, como la falta de justicia social o igualdad. Por ejemplo, los niños no tienen acceso a la educación si en su casa no disponen de conexión a Internet o un iPad. También se ha visto con la protección sanitaria. ¿Cuántos latinos no tienen protección sanitaria? Muchos se enfrentan a una pandemia sin seguro de salud. El 34 por ciento de los trabajadores claves, como los sanitarios o los transportistas, son latinos y eso no es una sorpresa para la comunidad de latinos. Siempre han sido claves para la economía de Estados Unidos. Siempre han sido importantes. Tenemos que encontrar la forma de apoyar a nuestra gente, para ayudar a todos los que están siendo afectados por la pandemia y que puedan prosperar tras ella. No muchos empleadores ofrecen jabón o mascarillas o un lugar donde vivir a sus empleados. En tiempos de pandemia es muy triste ver lo que tienen que sufrir. Yo estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar a mi comunidad.

