Ewan McGregor negocia con Disney su regreso a Star Wars

Estados Unidos





Ewan McGregor volverá a enfundarse la túnica jedi interpretando a Obi Wan Kenobi, su mítico personaje de Star Wars. Lo hará en una serie centrada en el personaje que se lanzará en Disney+, la plataforma de streaming.

Así lo adelanta Variety, que indica que el actor, en la recta final de las negociaciones con el estudio, volvería a encarnar a su personaje después de haberlo interpretado en las tres precuelas de la franquicia. La serie sobre Obi Wan sería la tercera de imagen real que llegaría a Disney+ después de The Mandalorian, que se estrenará con la salida del servicio de streaming, y la ficción basada en Cassian Andor, el personaje de Rogue One.

Después de los malos resultados de taquilla del spin-off Solo: A Star Wars Story, la franquicia ha cambiado el rumbo de su estrategia, pasando de la gran a la pequeña pantalla, donde también estaría la producción protagonizada por McGregor. Aún sin detalles sobre el posible argumento, hay rumores que indican que la serie relataría la llegada de Ben Kenobi a Tattoine.

Con el desenlace de la trilogía iniciada en 2015 por J.J. Abrams con The Force Awakens cada vez más cerca, Star Wars continuaría la expansión de su universo tras The rise of Skywalker, que cerrará la denominada Saga Skywalker. El Episodio IX, que promete ser uno de los bombazos navideños en taquilla, llega a las salas el 20 de diciembre.